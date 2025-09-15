SIDO & Lyon Cyber Expo 2025 : 60 conférences pour décrypter l’innovation et les challenges technologiques des entreprises.

Dans quelques jours, Lyon réunira l’écosystème numérique pour deux jours d’effervescence autour des enjeux de transformation digitale. SIDO (11ème édition) et Lyon Cyber Expo (2ème édition) investissent la Cité Internationale les 17 et 18 Septembre 2025, pour une nouvelle édition synonyme de convergence entre industries, technologies avancées (IoT, IA, Robotique…) et résilience numérique. Deux évènements réservés aux décideurs de toutes les filières pour comprendre, débattre et identifier les briques technologiques qui façonneront leurs prochains modèles économiques.

Un programme au croisement entre défis technologiques, enjeux métiers et cadres réglementaires désormais incontournables

Près de 200 experts exploreront comment les technologies numériques (IA, IoT, robotique,

réalités immersives, cybersécurité) permettent aux entreprises et collectivités de transformer leurs modèles et leurs organisations, de gagner en productivité, de consolider leur résilience et d’améliorer leur efficacité environnementale.

Au total, 62 conférences sur deux jours offriront aux visiteurs un aperçu exhaustif et varié des opportunités offertes par les technologies numériques, entre prospective (plénières), enjeux et stratégies de marché (tables rondes), cas d’usages (workshops) et retours d’expériences (keynotes).

Marqueurs incontournables de l’événement depuis sa création, les quatre grandes plénières prospectives du salon aborderont cette année des sujets qui entrent en résonnance forte avec l’actualité d’un monde sous tension – Géopolitique de la tech : l’Europe peut-elle rétablir l’équilibre des forces ? (17/09 de 10h30 à 11h45), Autonomie, souveraineté : la cybersécurité européenne peut-elle s’inventer un modèle ? (18/09 de 10h30 à 11h45) – mais qui se font également l’écho des nouveaux enjeux et challenges qu’offrent les avancées de la recherche scientifique et industrielle – Quantique et Intelligence Artificielle : les particules complémentaires ? (17/09 de 14h00 à 15h15), Industrialisation de l’espace : nouvel Eldorado ou Far West ? (18/09 de 15h00 à 16h00).

Près de 20 top speakers inspirants, issus des mondes académique, politique, scientifique, industriel et institutionnel viendront débattre sur ces 4 plénières qui mettront en perspective les risques et opportunités générés par un secteur de la tech qui prend une place toujours plus stratégique et importante au cœur du réacteur politique et économique.

Cette 11 édition de SIDO sera également l’occasion de retrouver la 2 édition des SIDO Talks : des keynotes de 45 minutes, entièrement consacrées à des REX d’industriels et entreprises venant témoigner de la mise en œuvre (du cahier des charges au retour sur investissement) de projets de transformation technologique.

« Les SIDO Talks représentent une occasion rare d’entrer dans les coulisses de projets technologiques à forts enjeux, expliqués directement par ceux qui les ont portés. » explique Florent Zucca, Responsable Contenus et Conférences du SIDO.

Ce format, inauguré l’an passé avec les témoignages des groupes Volvo et Decathlon, permet ainsi aux entreprises qui visitent le salon de s’inspirer et d’échanger de manière directe et sans intermédiaire avec leurs pairs, venus partager sur scène expériences et cas d’usages, bonnes pratiques et écueils à éviter lors de l’implémentation de briques technologiques dans les usines et les bureaux.

En 2025, les SIDO Talks seront exclusivement consacrés à des REX portant sur des projets d’IA, avec les témoignages d’entreprises aussi diverses que LA POSTE (transport et logistique), NICOMATIC (micro-connectique pour la défense, l’aérospatiale, le médical et l’industrie) et RELYENS (assurance et management des risques).

Au programme des SIDO Talks 2025 :

Keynote IA de… LA POSTE

Le 17 septembre à 13h00 /Auditorium Confluence

Soutenir les opérations du Groupe La Poste grâce à des informations prédictives générées en utilisant l’IA, à partir de capteurs IoT

Avec : Jean-Paul Fabre (Responsable Innovation Technologique – Groupe La Poste) et Claire Nouet (Chief Operating Officer – Pathway)

Keynote IA de… NICOMATIC

Le 18 septembre à 12h00 /Auditorium Confluence

Comment Nicomatic passe à l’industrie 5.0 grâce aux LLMs

Avec : Philippe Naulleau (GenAI Leader for Industry 5.0 – Nicomatic) et Sébastien Zaragoza (GetVocal AI)

Keynote IA de… RELYENS

Le 18 septembre à 14h00 /Auditorium Confluence

Franchir le dernier kilomètre : de l’IA expérimentale à l’IA opérationnelle dans l’assurance

Avec : Abdallah Arioua (Chief Data Officer – Relyens)

Autre temps fort à ne pas manquer : mercredi 17 septembre, le parcours Innorobo by SIDO

mettra sous les projecteurs la robotique intelligente, avec des applications concrètes dans

des secteurs aussi variés que la santé, la logistique, le bâtiment ou la mobilité.

À l’affiche des conférences :

Robotique humanoïde et de service : les filières à pied (et main) d’œuvre

Physical AI : quand la robotique embarque l’IA dans le monde réel

Robotique/Cobotique : des outils intelligents au service de la réindustrialisation

Logistique, industrie, manutention, santé : du bon usage de la cobotique

Enfin, jeudi 18 septembre, un parcours entièrement dédié aux enjeux de sobriété numérique viendra faire écho à la démarche Impact by SIDO.

Au programme des conférences :

Planification urbaine, gestion de l’eau, végétalisation : quand les territoires adoptent l’IA frugale

De l’économie de la fonctionnalité à l’économie circulaire : quand la tech transforme les modèles économiques

Éco-conception, ACV : comment réduire l’impact environnemental des projets IoT

Smart City : comment trouver le bon équilibre entre high tech et low tech ?

De son côté, le salon Lyon Cyber Expo – qui double sa surface en 2025 – proposera près de 25 sessions et ateliers animés par 80 experts en cybersécurité. Un programme élaboré dans l’optique de permettre à toutes les entreprises, collectivités et organisations de faire une veille des menaces, de comprendre les enjeux et problématiques cyber, et de repartir avec des informations concrètes et applicables pour construire et renforcer sa résilience, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d’activité, et surtout quel que soit son degré de maturité cyber.

Au programme (liste non exhaustive) :

Panorama des cybermenaces : de la TPE aux grands groupes, tous concernés

CRA, NIS2, DORA : quel plan d’actions pour se conformer aux réglementations cyber ?

La sécurité des données à l’ère de l’IA : bonnes pratiques & démonstrations

Analyse des risques cyber : comment évaluer son exposition et se préparer ?

Cryptographie post-quantique : enjeu SSI d’aujourd’hui face aux attaques de demain

Gérer les accès aux systèmes de contrôles industriels : un enjeu critique

PME-PMI, collectivités : des cibles vulnérables, une offre cyber à adapter

Gestion de crise cyber : comment travailler avec les autorités judiciaires ?

Zero Trust : faire face au défi de l’intégration

Cybersécurité : les entreprises face au défi du recrutement

Un écosystème complet et un panel d’intervenants de haut niveau

Avec près de 380 exposants dédiés aux technologies IoT, IA, robotique et XR et cybersécurité – parmi lesquels : STMicroelectronics, Arrow, Steliau Technology, Vodafone IoT, Microsoft Security, Hexatrust, Metsys Thales, Orange Cyberdéfense, Smile… – SIDO & Lyon Cyber Expo réunissent les décideurs des directions générales, innovation, IT, production ou achats, pour un échange riche, du networking, des ateliers pratiques et des retours d’expérience inspirants.

Au total, ce sont près de 200 experts qui contribueront, par leurs témoignages, recommandations et partages d’expérience, à offrir des éclairages précieux aux professionnels.

Parmi les intervenants SIDO, retrouvez : Anuchika Stanislaus (Secrétariat Général Pour l’Investissement / France 2030), Arno Pons (Digital New Deal), Ophélie Coelho (CNRS / Institut de relations internationales et stratégiques), Emanuela Girardi (AI Data Robotics Association), Olivier Cazzulo (Numeum), Nicolas Duriez (AWS), Éric Touboul (Schneider Electric), Louis-Romain Joly (SNCF), Vincent Feuillard (Renault), Fabrizio Tomatis (Ampere), Corine Waroquiers (Secrétariat Général Pour l’Investissement / France 2030), Victor Mauvady (Caisse Nationale Assurance Maladie), Denis Goudstikker (Siemens), Tristan Nitot (Octo Technology), Erwann Fangeat (Ademe), Hervé de Malliard (Maison MGA), Mélanie Le Dain (Direction Générale des Entreprises), Filippo Vicentini (École Polytechnique), Salvatore Cinà (CEA), Jean-Baptiste Crumeyrolles (Banque des Territoires), Barbara Belvisi (Interstellar Lab),Olivier Ezratty (Quantum Energy Initiative), Jean-François Menudet (Hospices Civils de Lyon), Alain Bensoussan (Lexing Avocats), Vincent Nguyen Quang Do (Nvidia), , Florian Nebout (Enchanted Tools), André Montaud (Office de Tourisme du Lac d’Annecy), JeanLouis Fréchin (No Design),…

Parmi les intervenants Lyon Cyber Expo, retrouvez : Marianne Delarue (ANSSI), Franz Regul (Bpifrance), Arnaud Martin (Caisse des Dépôts), Ian Grispan (Airbus Protect), Stanislas Lycholat (Thales), Nolwenn Le Ster (Almond / Numeum), Jean-Noël de Galzain (Hexatrust), Yann Loubry (Parquet de Paris), Patricia Mouy (CEA-LIST), Vianney Wattinne (CSB School), Denis Boyer (Cybermalveillance.gouv.fr), Stéphanie Revol (Revol Avocat), Alain Bouillé (CESIN), Didier Lage (Direction Nationale de la Police Judiciaire), Pierre Antoine Troubat (ADIRA), Manon Dubien (CEFCYS), Emmanuel Petit (Club 27001), Tony Hedoux (Club EBIOS), Damien Stehlé (CryptoLab), Benjamin Wesolowski (CNRS), Mikael Carmona (CEA-Leti), Sandrine Ngatchou (Thales), Sylvain Acoulon (Cetim),…

Retrouvez le programme complet des événements et les intervenants sur : https://www.sido-lyon.com/ et https://www.lyoncyberexpo.com/

