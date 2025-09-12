Air France : le WiFi gratuit arrive enfin dans l’avion avec Starlink

Bonne nouvelle pour ceux qui s’ennuient en plein ciel ou qui veulent continuer à scroller à 10 000 mètres d’altitude ! Air France va offrir du WiFi gratuit et ultra-rapide grâce à Starlink.

Pendant longtemps, prendre l’avion signifiait couper le cordon numérique. Au mieux, on avait droit à un WiFi poussif, payant, et qui faisait rager même les plus patients. Mais cette époque touche à sa fin.

Air France a décidé de s’associer avec Starlink, le réseau satellitaire d’Elon Musk. La compagnie va alors offrir à ses passagers un accès internet digne de celui qu’ils ont chez eux.

Un WiFi de haut vol, enfin digne du XXIe siècle

Si vous voulez tout savoir, ce projet a été lancé en septembre 2024. Air France avait alors annoncé son partenariat avec Starlink. Et aujourd’hui, moins d’un an plus tard, les premiers résultats sont là.

Des avions commencent à proposer un WiFi très haut débit, et pas seulement pour envoyer des messages. On parle ici de streaming de films, de jeux en ligne et de navigation fluide comme si l’on était confortablement installé dans son salon.

La compagnie confirme que deux Airbus A220, deux Embraer 190 et désormais un Airbus A350 ont déjà été équipés. Ce, avec d’autres appareils en préparation. Et devinez quoi ? Ce service sera accessible gratuitement, dans toutes les cabines.

Désormais, que vous voyagez en classe économique ou en première, la connexion sera ouverte à tous, sans frais supplémentaires. Pour en profiter, il suffira de se connecter à son compte Flying Blue.

Et pas de panique pour ceux qui n’en ont pas : la création se fait en quelques minutes à bord. Notez cela dit que ce déploiement n’en est qu’à ses débuts. Air France équipe actuellement son cinquième appareil.

Mais, d’ici fin 2025, près d’un tiers de la flotte proposera ce WiFi survitaminé. Et d’ici fin 2026, tous les avions devraient être connectés à Starlink. Cela concerne aussi bien les longs courriers vers l’autre bout du monde que les vols régionaux en Europe.

