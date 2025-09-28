Microsoft Copilot for VS Code, l’assistant de programmation à essayer !

Saviez-vous qu’une étude de GitHub a montré une augmentation de 55 % de la vitesse de codage avec un assistant IA? Microsoft Copilot for VS Code se positionne comme un outil central de cette révolution. Je vous convie à découvrir en détail son fonctionnement, ses fonctionnalités, son installation et ses modèles tarifaires. Quelques retours de la communauté des développeurs vous aideront également à vous forger un avis sur l’assistant de programmation.

Qu’est-ce que Microsoft Copilot for VS Code?

Microsoft Copilot for VS Code est un assistant de programmation basé sur l’intelligence artificielle. Il s’intègre directement dans l’éditeur de code Visual Studio Code. L’outil fournit des suggestions en temps réel pour accélérer le développement. Il aide à la rédaction de code, à la correction et à la compréhension de projets existants. Son but est d’augmenter l’efficacité des développeurs. Pour davantage de compréhension, consultez notre Guide des meilleurs assistants de code IA.

La technologie repose sur des modèles de langage avancés. Ces modèles proviennent de GitHub, OpenAI et Microsoft. Ils ont été entraînés sur des milliards de lignes de code issues de dépôts publics. Cette vaste base de connaissances lui donne une compréhension contextuelle du code. Il peut ainsi générer des extraits pertinents dans de nombreux langages de programmation.

Le développeur conserve un contrôle total sur son travail. Microsoft insiste sur le concept de « Pilote » : vous êtes aux commandes. L’outil propose des suggestions, mais la décision finale vous appartient. Vous pouvez accepter, modifier ou ignorer chaque proposition de code. Copilot agit comme un partenaire, pas comme un remplaçant.

Il faut le distinguer de Microsoft 365 Copilot. Ce dernier s’intègre aux applications bureautiques comme Word ou Excel. Microsoft Copilot for VS Code est, lui, un outil spécialisé conçu par et pour les développeurs. Il se concentre exclusivement sur les tâches liées au cycle de vie du développement logiciel. Pour davantage d’information sur les outils d’aide à la programmation, pensez à vous abonner à notre chaine YouTube :

Quelles sont les fonctionnalités de Microsoft Copilot for VS Code?

La fonctionnalité la plus connue est la complétion de code. Pendant que vous écrivez, Copilot suggère du code en ghost text. Ces suggestions vont d’une simple variable à des fonctions entières. Une pression sur la touche Tab suffit pour les accepter. L’outil s’adapte à votre style de codage pour des propositions cohérentes.

L’interaction se fait aussi via des interfaces de conversation. Le chat en ligne (Ctrl+I) permet de poser des questions directement dans l’éditeur. La fonctionnalité vue Chat (Ctrl+Alt+I) offre un espace dédié pour des conversations plus longues. Ces outils aident à expliquer du code, à le refactoriser ou à générer des tests unitaires sans quitter son environnement.

Le mode agent représente une capacité plus avancée. Vous lui donnez une instruction de haut niveau en langage naturel. L’IA planifie et exécute alors la tâche de manière autonome. Elle peut modifier plusieurs fichiers, exécuter des commandes et même corriger ses propres erreurs. C’est un véritable assistant pour implémenter des fonctionnalités complexes.

Copilot s’intègre profondément dans le flux de travail. Il peut générer automatiquement des messages de commit clairs et standardisés. Il assiste également au débogage grâce à l’analyse des erreurs et des propositions de correctifs. Ces intégrations transforment Copilot en un partenaire présent à chaque étape du développement.

Pour débuter, vous avez besoin de deux prérequis simples. Le premier est d’avoir installé Visual Studio Code sur votre machine. Le second est de posséder un compte GitHub. Ce compte doit avoir un accès actif à une souscription GitHub Copilot. Une offre gratuite est disponible pour tester l’outil.

L’installation se réalise directement depuis l’éditeur. Ouvrez la vue des extensions avec le raccourci (Ctrl+Shift+X). Recherchez ensuite « GitHub Copilot » dans le Marketplace et installez l’extension officielle. Le processus est conçu pour être rapide et familier pour les utilisateurs de VS Code. Il ne prend que quelques instants.

Une fois l’extension installée, une étape d’authentification est nécessaire. VS Code vous invitera à vous connecter à votre compte GitHub. Cette action autorise l’extension et la lie à votre abonnement. C’est ce qui active les fonctionnalités de Copilot dans votre éditeur. La connexion garantit que votre usage est bien rattaché à votre plan.

Après l’authentification, Copilot est immédiatement opérationnel. Vous pouvez commencer à taper du code pour voir les premières suggestions. Vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre de conversation pour interagir avec l’IA. Pour les utilisateurs du plan gratuit, il faut noter que la télémétrie est activée par défaut.

Quels sont les prix sur Microsoft Copilot for VS Code?

Microsoft propose un plan gratuit pour découvrir l’outil. Cet abonnement à 0 € par mois offre un accès limité. Il inclut 2 000 complétions de code et 50 messages de chat par mois. C’est une option intéressante pour les développeurs occasionnels ou pour un premier essai. L’accès aux modèles d’IA performants comme GPT-4.1 est inclus.

Le plan Pro est l’offre principale pour les professionnels. Il coûte 9,20 € par mois ou 92 € pour un abonnement annuel. Cet abonnement supprime toutes les limites d’utilisation. Il offre des complétions et des conversations illimitées. Il donne aussi accès à des modèles plus récents comme GPT-5 mini pour des tâches plus complexes.

Un plan Pro+ est également disponible pour les utilisateurs les plus exigeants. Proposé à 35,88 € par mois, il offre une flexibilité maximale. Les abonnés bénéficient d’un accès prioritaire aux modèles les plus puissants du marché. Ce plan est destiné aux développeurs qui souhaitent exploiter pleinement les capacités de l’IA. Il inclut un volume plus important de requêtes premium.

Pour votre référence, Amazon CodeWhisperer, lui, dispose d’une offre gratuite et d’une version professionnelle facturée environ 19 € par utilisateur et par mois. À titre de comparaison, GitHub Copilot est proposé à environ 10 € par mois, tandis que Tabnine propose un plan Pro autour de 12 € mensuels.

Une initiative clé concerne le monde de l’éducation. Le plan Pro est entièrement gratuit pour les étudiants et enseignants vérifiés. Les mainteneurs de projets open source populaires bénéficient aussi de cette gratuité. Cette stratégie vise à intégrer Copilot comme un outil standard pour la prochaine génération de développeurs.

Grâce à des outils tels que Microsoft Copilot for VS Code, la prochaine génération de programmeurs n’ont plus à se doper au café et aux barres énergétiques. Enfin, si le monde aurait encore besoin de programmeurs à l’ère de l’intelligence artificielle.

Avis de développeurs sur Microsoft Copilot for VS Code

Thomas, 29 ans, Lyon (69)

En tant que développeur full-stack, Microsoft Copilot for VS Code a transformé ma façon de travailler. Il excelle sur les tâches répétitives : création de composants React, écriture de requêtes SQL ou définition de modèles. Mon temps de développement a facilement baissé de 30 %. Cependant, je reste très vigilant sur le code généré. L’IA propose parfois des solutions élégantes mais inefficaces, ou pire, des fonctions dépréciées. Je le considère comme un stagiaire ultra-rapide mais inexpérimenté : il faut tout vérifier. Malgré cela, son intégration à mon workflow est devenue indispensable et justifie son coût.

Chloé, 35 ans, Toulouse (31)

J’ai adopté Copilot pour accélérer l’écriture des tests unitaires et des mocks, ce qu’il fait remarquablement bien. La productivité gagnée est réelle, surtout sur un legacy code complexe. Le chat est précieux pour expliquer des fonctions obscures. Mais l’hallucination est un vrai problème ; j’ai déjà eu droit à des librairies fantaisistes. La question de la confidentialité était bloquante pour mon entreprise. Le passage au plan business, avec la garantie que notre code n’entraîne pas le modèle, a levé ce frein. C’est un outil puissant qui demande une expertise solide pour être dompté.

Sophie, 28 ans, Nantes (44)

En tant que développeuse front-end, j’apprécie particulièrement la précision des suggestions de Microsoft Copilot for VS Code. Les complétions sont pertinentes et accélèrent la mise en place des composants. J’ai gagné environ 30 % de temps sur mes derniers projets. Je reste vigilante : il arrive que l’IA propose des bibliothèques inexistantes ou des API mal documentées. Je prends donc toujours le temps de vérifier chaque ligne générée. Sur le plan de la confidentialité, je me suis renseignée sur la politique de Microsoft, surtout pour les projets sensibles. Globalement, c’est un outil qui a transformé ma manière de travailler.

Karim, 41 ans, Lille (59)

Pour mes développements back-end, Microsoft Copilot for VS Code est devenu un allié incontournable. Il m’aide à structurer rapidement mes fonctions et à optimiser certaines requêtes SQL. Le gain de productivité est réel, autour de 20 % sur des projets standards. Je reste prudent : l’IA peut parfois générer du code inefficace ou non conforme aux spécifications. Un contrôle manuel reste donc obligatoire. Concernant la confidentialité, j’ai validé avec mon équipe sécurité que nos données ne soient pas utilisées pour l’entraînement des modèles. Malgré ces précautions, je considère que cet outil est un saut technologique majeur dans mon quotidien.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.