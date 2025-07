GPT-5 : la date de sortie enfin confirmée ! Et c’est une question de jours

Il y a quelques mois, les rumeurs que les équipes de Microsoft s’activaient en coulisses pour préparer l’arrivée de GPT-5. Le tout nouveau modèle de langage d’OpenAI. À l’époque, la sortie était prévue pour fin mai. Puis pour juin.

Mais jusque-là, pas de GPT-5 en vue. Du moins, pas encore. Aux dernières nouvelles, d’après des sources proches du projet, ce modèle de langage de nouvelle génération d’OpenAI sera officiellement lancé début août. Avec en prime, des versions mini et nano disponibles via l’API d’OpenAI.

Et cette fois, c’est différent car le CEO d’OpenAI, Sam Altman, a lui-même confirmé sur X que le modèle allait sortir « bientôt ». Plus qu’une question de jours !

L’heure est venue de découvrir ce que GPT-5 a dans le ventre

Lors d’un podcast avec l’humoriste Theo Von diffusé la semaine dernière, Sam Altman a lâché un premier aperçu des performances de GPT-5. Il expliquait qu’à un moment donné, une question lui échappait totalement. Alors, il a décidé de la soumettre à GPT-5.

« Je l’ai mis dans le modèle, voici GPT-5, et il a parfaitement répondu », raconte-t-il. Un moment de démonstration qui lui a laissé un drôle de goût, apparemment car il a avoué, je cite : « Je me suis senti inutile face à l’IA ».

Il avait, selon lui, l’intuition qu’il aurait dû trouver la réponse lui-même. « C’était une sensation étrange », a-t-il ajouté. Cela dit, bizarrement, ça ne me surprend pas. Surement à cause des récentes révélations d’OpenAI sur cette IA.

Que ce modèle va fusionner les séries O (o1 et o3) et GPT. Qu’il aura un meilleur niveau en maths, en sciences et en programmation. Histoire de tenir tête aux nouveaux cracks du secteur comme Claude 4 d’Anthropic ou Gemini 2.5 de Google.

D’ailleurs, OpenAI a aussi promis que sur le terrain du multimodal, GPT-5 ira encore plus loin que son prédécesseur. Là où GPT-4o sait déjà jongler avec du texte, des images et de l’audio, GPT-5, lui, pourrait carrément se mettre à « lire » des vidéos.

Il serait également capable d’analyser des documents titanesques, avec une capacité annoncée 300 fois supérieure à celle de GPT-4o.

Quoi qu’il en soit, OpenAI n’a pas encore officiellement confirmé cette possible sortie en Août. Tout peut changer au dernier moment selon les caprices des tests de sécurité, les limitations d’infrastructure… ou même l’arrivée surprise d’un concurrent.

