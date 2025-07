La Chine dévoile le robot le plus mignon du monde : cette vidéo va vous faire fondre

La Chine vient de mettre au point une nouveauté qui n’a pas manqué d’attirer l’attention. Elle révèle un robot très mignon qui promet de conquérir les cœurs.

D’habitude, les robots humanoïdes ont un design industriel. Souvent inspiré par la mécanique et l’efficacité fonctionnelle. Mais le GR-3 de Fourier casse le code. Puisqu’avec son style tout doux et son air ultra mignon, il donne envie de lui faire un câlin. Un vrai compagnon du quotidien, prêt à changer notre regard sur les robots.

Plus petit, mais encore plus mignon

Fourier Robotics, basée à Shanghai, bouscule les conventions avec GR-3, son tout nouveau robot au design mignon. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il affiche un design tout doux. Il donne tout de suite une impression chaleureuse et adorable. Pas étonnant qu’on le présente comme le « robot humanoïde le plus adorable à ce jour ».

Pour accentuer cette sensation de douceur, la vidéo de présentation montre même des oreillers. De quoi renforcer l’effet cocooning et câlin. En plus, le GR-3 arbore des lignes douces et arrondies. Donc, il paraît beaucoup moins intimidant que les robots industriels classiques. Sa couleur claire joue aussi dans ce sens.

Selon les premiers rapports, ce robot mignon serait aussi plus petit que ses prédécesseurs. Quand le GR‑1 mesure 165 cm et le GR‑2 monte à 175 cm, ce nouveau modèle ferait environ 134 cm.

Avec tout ça, on comprend vite la vraie utilité de ce robot adorable. Il n’est pas fait pour les usines, mais pour interagir avec les humains. À la maison, à l’école, dans les hôpitaux et même dans les espaces publics.

Que promet ce robot mignon ?

Pour l’instant, Fourier reste discret. Aucun détail officiel n’a été donné. Mais d’après les premières informations, le GR‑3 s’annonce impressionnant. Et ce n’est pas étonnant quand on regarde ce que la marque a déjà fait avec les deux premières générations.

Lancé en 2023, le GR‑1 devient le premier humanoïde pensé pour le grand public. Avec ses 44 articulations, il marche à 5 km/h et peut porter 3 kg sans problème. Ajoutez à ça 6 caméras RVB pour une perception avancée.

Puis arrive la seconde version en 2024. Là, Fourier met la barre encore plus haut. Car le GR-2 est un robot de 175 cm pour 63 kg, avec des mains ultra-précises. Grâce à des capteurs tactiles et des actionneurs FSA 2.0, il peut manipuler des objets avec une agilité bluffante.

Alors, que peut offrir le GR‑3 ? L’entreprise mettrait l’accent sur la facilité d’utilisation. C’est pourquoi il aurait un look plus doux et une interface simple. Histoire que tout le monde se sent à l’aise. Il intégrerait aussi un modèle de langage avancé pour discuter naturellement avec vous.

Et vous, vous vous imaginez avec un tel robot mignon chez vous ? Si oui, préparez votre portefeuille. Le lancement du GR‑3 par Fourier est prévu pour le mois d’août.

