Vidéo : vous pouvez contrôler ce robot humanoïde comme une poupée Vaudou

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux, on voit que contrôler un robot humanoïde n’a jamais été aussi facile. Il reproduit chaque mouvement de son contrôleur avec une précision impressionnante.

J’ai toujours cru que les robots autonomes incarnaient l’apogée de la technologie. Qu’on ne pouvait pas faire mieux. Mais cette façon de contrôler un robot humanoïde avec une précision folle montre que la science ne cesse de nous étonner. Et ce n’est pas avec une télécommande ni sur un ordinateur via un logiciel. Non, le robot obéit en temps réel à des mouvements faits à distance. Il reproduit tout à la seconde près. Impressionnant, non ?

Contrôler un robot humanoïde dans les moindres détails

Des chercheurs du KIMLAB (Kinetic Intelligence Machine LAB) ont, en ce début de mois, mis au point une technologie innovante pour contrôler un robot. Ils ont créé PAPRLE ou Plug-and-Play Robotic Limb Environment. Un système au nom un peu technique mais à l’usage intéressant.

Alors, qu’est-ce que c’est exactement ? Il s’agit d’une plateforme technologique conçue pour la robotique, en particulier pour les membres robotiques. Ceux-ci incluent les bras, les jambes ou encore les mains de robots. PAPRLE est modulaire, ce qui veut dire qu’on peut changer les parties du robot et adapter le tout à différents besoins.

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, le robot reproduit chaque geste avec une précision incroyable. Chaque geste effectué à distance est reproduit en temps réel, au millimètre près. Le secret réside dans un système de correspondance parfaite entre les articulations du contrôleur (appelé « leader ») et celles du robot (le « suiveur »).

Une grande polyvalence

Ce qui rend PAPRLE particulier est sa polyvalence. Parce que pour contrôler les membres du robot humanoïde, on peut utiliser toute une variété d’appareils. Dont des marionnettistes, des interfaces basées sur la réalité virtuelle ou même des contrôleurs de jeu.

Même si le robot et le système de commande n’ont pas la même forme, PAPRLE arrive à faire le lien. On peut le piloter articulation par articulation, ou bien contrôler la position finale du bras. Bref, tout dépend de ce qu’on veut faire.

En plus, on peut changer la configuration du bras robotique sans toucher aux réglages de base. C’est pratique pour tester différentes formes de robots avec un seul et même système. Grâce à cette souplesse, PAPRLE s’adapte facilement à plein de situations, même les plus complexes. Peu importe la tâche, il sait s’ajuster. Une option qui pourrait bien servir à de nombreux domaines.

Le système envoie également un retour de force en temps réel. C’est-à-dire qu’on peut sentir si le robot touche quelque chose ou rencontre une résistance. Cela rend le contrôle plus réaliste et plus précis pour l’utilisateur. C’est aussi très pratique pour collecter des données et faire avancer la recherche en IA. Surtout en robots qui apprennent par l’expérience.

Bonne nouvelle, PAPRLE sera disponible en open source. Ce qui veut dire que chacun pourra s’en servir et l’adapter à ses besoins. Chaque utilisateur pourra aussi faire évoluer aussi bien le matériel que les logiciels.

