Ce robot à 299 $ va mettre un coup de pied dans toute l’industrie

Hugging Face dévoile Reachy Mini, son robot alimenté par l’IA, pour seulement 299 $. Le moins qu’on puisse dire c’est que ce produit promet de démocratiser l’IA robotique.

Et si offrir un robot devenait enfin accessible ? Plus besoin de débourser des milliers de dollars pour s’en procurer un. La start-up française Hugging Face vient de le prouver avec son Reachy Mini. Ce robot de bureau coûte à partir de 299 $. Et malgré son petit prix, il embarque des fonctionnalités avancées qui rivalisent avec les modèles bien plus coûteux.

Un robot à seulement 299 $ mais déjà prometteur

Reachy Mini de Hugging Face se fait tout petit. Il mesure 28 cm de haut et 16 cm de large. Il ne pèse que 1,5 kg. Il trouve ainsi facilement place à côté de votre ordinateur. Parfait pour jouer les assistants de bureau intelligents.

Ne vous laissez pas tromper par sa taille compacte. Hugging Face le présente comme un « robot expressif et open source conçu pour l’interaction homme-robot, le codage créatif et l’expérimentation de l’IA ».

En plus, Reachy Mini sait faire plein de choses. D’abord, il peut bouger sa tête ou encore tourner son corps. Ce robot est en mesure d’agiter ses antennes comme s’il réagissait à ce qui se passe autour de lui.

Grâce à sa caméra grand angle, ce robot à 299 $ voit ce qui l’entoure. Ses micros et son haut-parleur lui permettent aussi d’écouter et de parler. Certes, il saura interagir parfaitement avec son utilisateur. Reachy Mini est disponible en deux versions. Une version lite qui se branche par câble sur un Mac ou un Linux seulement.

Il y a aussi la version sans fil qui est beaucoup plus pratique. Il embarque un ordinateur Raspberry Pi 5 et une batterie. Des options qui le rendent encore plus autonome. Sans être relié à un autre appareil.

Quelque chose de nouveau

Avec son nouveau robot, Hugging Face veut changer les règles du jeu. Déjà l’entreprise cible le grand public avec son prix accessible. Fini donc les modèles hors de prix réservés à quelques experts.

Mais aussi l’enseigne mise sur l’open source. C’est-à-dire rendre tous les plans, logiciels et instructions de montage accessibles à tous. Ce robot de 299 $ est livré en kit, à assembler soi-même. Une façon de rendre l’utilisateur acteur de son propre robot.

Côté programmation, c’est aussi pensé pour être simple. On peut le programmer en Python. Et bientôt, il sera aussi compatible avec JavaScript et Scratch. Parfait pour les plus jeunes ou les débutants. Ce petit robot a déjà de quoi s’occuper. Car il arrive avec 15 démonstrations pré-installées. Celles-ci sont directement intégrées au Hugging Face Hub, la plateforme open source de l’entreprise.

D’ailleurs, ce lancement sert à tester si un tel principe peut réussir dans le domaine du matériel informatique. Le mieux dans tout cela ? Vous pouvez créer vos propres applis. Il vous est même possible de les partager avec les 10 millions de membres de la communauté Hugging Face.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Dépenseriez-vous 299 $ pour un robot comme Reachy Mini ? Selon vous, pour ce prix-là, ça vaut le coup d’essayer ce robot ? Ou préférez-vous plutôt investir dans des modèles plus chers ? Donnez votre avis en commentaire.

