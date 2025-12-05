Samsung Galaxy S25 FE : le Galaxy S25 en nul ?

Un smartphone qui reprend le design du haut de gamme pour un prix réduit, c’est tentant, n’est-ce pas ? Mais en regardant de plus près, le Galaxy S25 semble encore jouer dans une autre cour, pourtant, le S25 FE n’est pas sans arguments. À vous de voir s’il saura vous séduire.

Chaque année, la gamme Fan Edition joue une drôle de partition chez Samsung. Entre promesses premium et compromis pas toujours discrets, on ne sait jamais trop à quoi s’attendre. Avec le Galaxy S25 FE, la marque voulait proposer l’essentiel du Galaxy S25 Plus, mais à prix réduit. Et sur le papier, ça marche. Toutefois, en réalité, l’histoire est un peu moins brillante.

Oui, le design est presque identique, et l’écran est excellent. L’autonomie tient également la route. Cependant, certains choix techniques font grincer des dents, surtout quand le S25 Plus se retrouve régulièrement en promo au même prix. Alors, excellence abordable ou version light un peu trop light ?

Galaxy S25 FE : le faux jumeau du S25

Visuellement, le Galaxy S25 FE joue les clones avec le S25. Le poids et l’écran sont identiques. Si vous les posez côte à côte, il n’est pas facile de deviner lequel est lequel. Déjà un bon point pour le smartphone. En plus, le dos en finition bleu marine résiste mieux aux rayures que celui du S25 Plus. Encore un point pour lui.

L’écran AMOLED LTPO 120 Hz de 6,7 pouces est sa meilleure arme. Les couleurs claquent, et la lisibilité est impeccable même sous un soleil franchement agressif. Oui, il monte à 1 900 nits au lieu de 2 600.

Là où ça se complique, c’est la photo. Car deux des trois capteurs sont identiques à ceux du S25 Plus, mais le téléobjectif est downgradé. C’est moins précis, moins propre, moins compétitif face aux concurrents qui n’ont pas hésité à muscler leur jeu. Le mode portrait Color Point reste fun, mais ça ne rattrape pas l’ensemble.

Bref, un setup photo correct, mais pas vraiment digne d’un smartphone qui veut jouer les premium abordables.

Performances en retrait

Le point qui titille le plus, c’est le processeur. Car Samsung a remplacé le Snapdragon 8 Elite par un Exynos 2400 de l’an dernier. Oui, ça se sent. En usage classique, tout roule. Mais dès qu’on lance un jeu, des traitements lourds ou de l’IA, le téléphone montre vite ses limites.

La réduction de la RAM à 8 Go n’aide pas non plus. On sent parfois le mobile suffoquer, même dans l’app photo où le traitement d’image ralentit. Et ne parlons pas du capteur d’empreintes digitales, toujours aussi capricieux, comme sur le reste de la gamme S25.

Heureusement, tout n’est pas noir. L’autonomie est solide, avec 5 à 6 heures d’écran. Surtout, l’arrivée de la charge 45 W change la vie. En effet, une heure suffit pour refaire le plein, à condition d’utiliser le bon chargeur.

Côté logiciel, One UI 8 + Android 16 assurent l’essentiel. En plus, les 7 ans de mises à jour sécurisent l’achat. Par ailleurs, les fonctionnalités IA tournent plus souvent dans le cloud à cause du processeur, ce qui casse un peu l’expérience.

Alors, le Galaxy S25 FE est-il vraiment un bon choix ? Le smartphone n’a rien de mauvais, loin de là. Il est solide, bien fini et agréable au quotidien. Son excellent écran fait une grande partie du charme. Pourtant, il reste coincé dans l’ombre de son grand frère. Et quand le Galaxy S25 Plus tombe régulièrement en promo au même prix, la recommandation devient compliquée.

Ainsi, optez pour le Galaxy S25 FE si vous n’avez pas le budget nécessaire pour le S25. Ce produit fera aussi un excellent choix si l’appareil photo n’est pas votre priorité. Par contre, oubliez-le si vous voulez un smartphone performant.

