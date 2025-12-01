NordVPN Cyber Monday : -74 % aujourd’hui seulement, sécurisez vos données !

NordVPN Cyber Monday lance aujourd’hui l’une des journées les plus intenses de l’année : des prix qui chutent, des offres qui clignotent et une seule fenêtre pour sécuriser votre vie numérique avant 2026. Ces réductions ne dureront que quelques heures avant de s’éteindre définitivement.

Le Cyber Monday est lancé et chaque seconde compte. Pendant 24 heures seulement, profitez d’offres exclusives sur toutes les formules NordVPN, pour protéger votre vie numérique sans compromis. Les remises sont nettes : -74 % et 3 mois offerts.

NordVPN Basique (24 mois + 3 mois offerts) : 2,99€/mois, soit 80,73€

Formule Plus (VPN + NordPass – 24 mois + 3 mois offerts) : 3,89€/mois, 105,03€

NordVPN Ultime (VPN + NordPass + NordLocker + Cyberassurance – 24 mois + 3 mois offerts) : 6,39€/mois, 172,53€

Pour une protection ciblée, NordPass standalone est à 1,29€/mois sur 27 mois, soit 34,83€ (-56 %). Chaque formule offre un équilibre parfait entre sécurité, vitesse et liberté numérique. La rareté rend ce moment précieux : une seule journée, une seule chance.

NordVPN : la sécurité à portée de main

Avec plus de 8 000 serveurs dans 126 pays, le VPN ne se contente pas de protéger votre connexion. Il la rend fluide et sécurisée. Que vous streamiez à l’international, travailliez à distance ou utilisiez un Wi‑Fi public, votre navigation reste stable, chiffrée et entièrement anonyme.

La Protection Anti‑menaces Pro™ bloque malwares, trackers et publicités intrusives avant qu’ils n’atteignent vos appareils. La navigation devient rapide et protégée. Le Réseau Mesh crée un espace privé sécurisé pour partager des fichiers, collaborer ou jouer en réseau local. La Surveillance Dark Web scrute vos données et vous alerte si elles circulent dans l’ombre.

Chaque connexion bénéficie d’une IP dédiée, d’un masquage IP permanent et d’une politique stricte sans logs, le tout protégé par un chiffrement fiable. Le Kill Switch, le Double VPN, SmartPlay, le DNS privé et le split tunneling assurent une protection complète sur jusqu’à 10 appareils, transformant chaque action en ligne en parcours sûr et maîtrisé.

NordPass : vos mots de passe sous haute protection pour le Cyber Monday

Chaque mot de passe, chaque identifiant est une porte potentielle vers vos données. Avec NordPass, ces portes se referment automatiquement et définitivement. Vos mots de passe sont chiffrés, organisés et protégés sur tous vos appareils, synchronisés en temps réel. Dès la détection d’une fuite ou une menace, l’alerte vous parvient instantanément. Elle vous permet d’agir avant qu’un compte ne soit compromis.

En quelques clics, vos mots de passe deviennent uniques, impossibles à deviner et inaccessibles aux regards extérieurs. Que vous soyez au bureau, en déplacement ou connecté sur un Wi-Fi public, vos informations restent à l’abri. NordPass transforme la gestion des identifiants en un espace sûr et fluide, où chaque action en ligne devient protégée et maîtrisée.

Cette sécurité continue vous permet de naviguer, payer et partager sans interruption ni inquiétude, rendant vos comptes réellement inviolables, même au cœur de l’effervescence du Cyber Monday.

Activez votre sécurité en ligne avant minuit avec NordVPN Cyber Monday

Le NordVPN Cyber Monday est là, mais le temps file. Sécurisez vos données, naviguez librement et protégez jusqu’à 10 appareils avec -74 % et 3 mois offerts. Chaque minute compte : à minuit, cette fenêtre se referme. Installez NordVPN maintenant et transformez votre connexion en un espace privé, rapide et maîtrisé, où streaming, travail et navigation deviennent totalement sûrs et fluides.

