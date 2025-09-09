Galaxy S25 FE : et si le meilleur smartphone Samsung était un milieu de gamme ?

Et si, pour profiter des meilleurs atouts de Samsung, il ne fallait plus casser sa tirelire ? Le Galaxy S25 FE pourrait bien être le chaînon manquant. Un smartphone abordable, mais qui conserve l’essentiel des atouts des flagships.

Quand on pense à un smartphone doté d’un excellent appareil photo, d’une autonomie renforcée et d’une puissance redoutable, on s’attend forcément à voir la facture grimper. C’est logique, les modèles haut de gamme ont habitué le marché à des tarifs élevés.

Mais Samsung bouscule un peu les codes avec son Galaxy S25 FE. C’est un téléphone qui reprend l’essentiel des qualités des modèles haut de gamme tout en restant beaucoup plus doux pour le portefeuille. Reste à voir si ce rapport qualité-prix est à la hauteur de toutes les attentes.

Galaxy S25 FE : des atouts dignes des flagships

Annoncé le 4 septembre 2025, le Galaxy S25 FE confirme que Samsung sait brouiller les frontières entre haut de gamme et milieu de gamme. Ce smartphone réussit en effet à conserver une grande partie des atouts habituellement réservés aux modèles premium.

La surprise vient d’abord du module photo. Le Galaxy S25 FE embarque une triple caméra à l’arrière, dont un téléobjectif avec zoom optique 3×. Avec son tarif, c’est un luxe. Même des modèles réputés comme le Pixel 9a ou l’iPhone 16e n’offrent pas cette option.

Côté affichage, le S25 FE mise sur un écran AMOLED de 6,7 pouces en définition FHD+ avec un rafraîchissement à 120 Hz. Cela signifie ainsi une fluidité parfaite pour la navigation, les jeux ou le streaming.

L’autonomie n’est pas non plus en reste. La batterie de 4 900 mAh promet de tenir la distance, avec en prime une charge rapide de 45 W.

Des performances boostées, mais accessible

Le Galaxy S25 FE ne se contente pas d’afficher un joli design et un bel écran. Il embarque One UI 8 basé sur Android 16, avec la promesse d’un suivi logiciel et des mises à jour de sécurité pendant 7 ans. Une longévité rarement vue sur un modèle de milieu de gamme.

En plus, Samsung n’a pas lésiné en matière de fonctionnalités. En effet, le téléphone intègre plusieurs outils d’intelligence artificielle, comme Now Brief, writing tools, Circle to Search ou photo‑editing. Il propose aussi Gemini Live et Now Bar, normalement réservés aux modèles S25 haut de gamme.

Mais la performance seule ne suffit pas. Samsung a également soigné la robustesse et le design du Galaxy S25 FE. Son châssis en Armor Aluminum, déjà adopté sur la série S25, assure solidité et qualité premium. Le téléphone est certifié IP68, fin de 7,4 mm et léger (190 g). Ce qui le rend agréable à manipuler au quotidien tout en résistant aux aléas de la vie.

Et la bonne nouvelle pour les impatients, le Galaxy S25 FE est déjà disponible à la vente pour 649 $. Soit 350 $ de moins que le Galaxy S25 Plus. Mieux encore, du 4 au 18 septembre 2025, une remise immédiate de 60 € est appliquée sur les modèles 256 Go. Alors, prêt à passer le pas ?

