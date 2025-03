Google Pixel 9a : attention ! L’IA Gemini très limitée pour cette raison

Le Pixel 9a est équipé de 8 Go de RAM, ainsi, il ne peut prendre en charge qu’un modèle d’IA moins puissant que celui des autres Pixel 9. Si vous souhaitez acheter ce modèle, vous devez savoir qu’il risque de manquer les fonctionnalités les plus intéressantes disponibles sur les smartphones Google plus haut de gamme.

Alors que Google vient de dévoiler avant-hier 19 mars 2025 le Pixel 9a, malheureusement son lancement a été repoussé et il n’est toujours pas disponible en précommande.

En parallèle, au moment d’attendre le test de ce fameux Smartphone, il semblerait que la première déception se profile déjà. Bien que le Pixel 9a soit équipé de la puce Tensor G4, comme les autres modèles de la gamme, il ne dispose que de 8 Go de RAM.

Par exemple, le Pixel 9 embarque 12 Go de mémoire vive, tandis que les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL montent à 16 Go.

La quantité de RAM, un élément clé des Smartphones nouvelles générations !

La quantité de RAM sur un smartphone n’a jamais été aussi cruciale qu’aujourd’hui !

Les consommateurs ont considéré que les fabricants intègrent une grande mémoire vive à des fins marketings ou pour pallier un manque d’optimisation logicielle.

Aujourd’hui, les constructeurs voient en elle comme un élément clé avec l’essor de l’IA, qui exige des ressources considérables pour fonctionner. En fait, une quantité de RAM conséquente est essentielle pour pouvoir intégrer plusieurs fonctionnalités d’IA dans un Smartphone.

Qu’en est-il donc du modèle Pixel 9a de Google qui n’embarque que 8 GO de RAM ? En fait, les modèles phares de Google disposent désormais de 12 Go de mémoire. Cela permet en effet d’offrir à Gemini Nano un espace dédié sans compromettre les performances.

Google Pixel 9a, un modèle de Smartphone avec une IA beaucoup moins performant ?

Avec seulement 8 Go de RAM, le Pixel 9a se heurte à des limitations en matière de traitement local de l’IA.

Par conséquent, il ne pourra pas exécuter le modèle Gemini Nano XS, présent sur les autres appareils de la gamme Pixel 9. À la place, il doit se contenter d’une version plus légère et moins performante, baptisée Gemini Nano 1.0 XXS par Google.

Il s’agit d’un nouveau modèle ultra-compact, conçu pour économiser les ressources ! Toutefois, il prive l’appareil de certaines des meilleures fonctionnalités d’IA des Pixel.

Avec ce modèle sur le Pixel 9a, vous devez vous attendre à un léger temps de latence, le temps que l’IA sorte de veille avant de générer ses réponses.

Par ailleurs, l’un des principaux inconvénients du Gemini Nano 1.0 XXS est son mode exclusivement textuel, sans prise en charge de la multimodalité. Ainsi, cette version plus limitée empêche l’accès à l’application Google Captures d’écran Pixel sur le Pixel 9a. Donc, il n’a pas la capacité à traiter les images.

Alors, que pensez-vous de la performance du Pixel 9a ? Vous envisagez toujours de l’acheter ?

