Google Pixel 9a : à quoi sert l’IA sur ce nouveau smartphone pas cher ?

Le Pixel 9a débarque bientôt, et il n’a rien d’un smartphone au rabais. Avec son design retravaillé, son écran plus lumineux et son appareil photo boosté, il coche déjà toutes les cases du bon modèle.

Cela dit, la vraie star c’est l’intelligence artificielle. À moins de 500 $, Google promet une expérience dopée au Gemini Nano, son modèle IA embarqué. Alors, voyons dans cet article à quoi elle sert exactement.

Une IA qui sublime vos photos garantie

Google n’a jamais caché son ambition de faire des Pixel les rois de la photo. Alors, ce ne sera sûrement pas le Pixel 9a qui fera exception.

Avec un appareil photo principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx, la qualité des images s’annonce déjà impressionnante. Mais c’est surtout grâce aux fonctionnalités dopées d’IA du smartphone que l’expérience sera unique.

La fonction Add Me, par exemple, permet de fusionner plusieurs prises de vue pour inclure tout le monde sur une photo. Et ce, même celui qui tient l’appareil.

Best Take, lui, affine les expressions faciales pour obtenir le portrait de groupe parfait. Quant au Magic Editor, il ne se contente pas de recadrer vos images. Il peut carrément modifier l’ambiance en ajoutant du feuillage automnal ou en intensifiant la luminosité.

Sur Pixel 9a , l’IA vient également en aide aux vidéastes avec Audio Magic Eraser. Cet outil permet de supprimer les bruits parasites d’une simple pression.

Et pour les amateurs de clichés nocturnes, le téléphone embarque Night Sight et Astrophotography. Ces derniers promettent des images nettes même dans l’obscurité totale.

Autres fonctionnalités du Pixel 9a qui font la différence

Pixel 9a ne fera pas que sublimer vos photos, en effet. Cet appareil est conçu pour simplifier notre quotidien. Voilà pourquoi il intègre Gemini Nano. La version allégée mais puissante du modèle d’IA de Google.

D’ailleurs, c’est le seul smartphone de cette gamme de prix à l’embarquer. Et grâce à cette intégration, l’assistant intelligent du smartphone devient plus fluide et intuitif.

Bon, avec Gemini Live, l’interaction l’est encore plus. Pourquoi ? Car il est désormais possible de discuter oralement avec. Ce qui est plutôt pratique pour ceux qui préfèrent parler plutôt que taper.

Il y a aussi l’option Circle to Search. Elle vous permet d’explorer n’importe quel élément de votre écran sans quitter l’application en cours.

Et pour ceux qui veulent garder le contrôle, le Pixel 9a embarque des fonctions de sécurité avancées. Elles incluent un VPN intégré, une détection d’accident et une protection contre le vol, le tout boosté par l’IA.

Alors, dites-nous, est-ce que le smartphone vous séduit ? Personnellement, je suis mordue des smartphones Google Pixel. Mais bien entendu, les capacités de l’IA que regorge celui-ci n’est pas suffisant pour me convaincre.

Et vous ? Partagez votre avis dans le commentaire !

