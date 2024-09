YouTube lance une IA pour créer des vidéos (même si vous n’avez pas d’idée)

YouTube vient de franchir un cap avec ses nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA. Désormais, la plateforme ne se contente plus de diffuser vos vidéos : elle aide désormais à les créer. Et pour ceux en panne d’inspiration, YouTube a trouvé la solution.

Une IA Vidéos sur Youtube qui fait (presque) tout à votre place

L‘intelligence artificielle a pris ses quartiers partout chez Google, et YouTube n’échappe pas à cette vague technologique. Lors de son événement « Made on YouTube » à New York, la plateforme a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, une innovation destinée à stimuler la créativité des créateurs de vidéos : un onglet « Inspiration », intégré à l’application YouTube Studio.

Mais qu’est-ce que cet outil propose exactement ? En gros, il fait presque tout le travail à votre place. Imaginez : vous ouvrez l’application, et l’IA vous souffle une idée de vidéo et vous propose un titre accrocheur. Elle vous génère une vignette percutante et vous livre un plan complet, avec les premières phrases prêtes à être lues.

Si l’inspiration ne suffit pas, YouTube introduit également « Veo« , un modèle d’intelligence artificielle conçu par DeepMind, le célèbre laboratoire de Google. Intégré à YouTube Shorts, Veo permet de générer des vidéos courtes avec des arrière-plans créés par IA, dans une version améliorée du concept d’écran vert.

Toutefois, cette magie technologique a ses limites. Les vidéos générées par Veo ne peuvent durer que six secondes avant de commencer à devenir… disons, « étranges« . Selon Sarah Ali, responsable de la gestion des produits chez YouTube, ces clips seront aussi marqués par un filigrane SynthID, qui indique qu’ils ont été produits par l’IA.

Vers un YouTube automatisé ?

La vision de YouTube est claire : l’IA est là pour rendre la création de vidéos plus facile que jamais. Et ces nouvelles fonctionnalités ne sont que le début. En parallèle, YouTube prévoit d’étendre son outil de doublage automatique à plus de langues, permettant aux créateurs de toucher un public encore plus large. YouTube propose aussi aux créateurs des outils d’IA pour engager leurs abonnés au sein de la nouvelle section “Communautés” de l’application.

Ces nouvelles technologies ouvrent des portes passionnantes pour les créateurs de contenu. Cependant, le risque d’un YouTube uniformisé pointe à l’horizon. En facilitant autant la création, l’IA pourrait inonder la plateforme de contenus similaires, répétitifs. Ce qui ne sont pas créés non par passion, mais par simple automatisation. Et puis, si l’IA fait tout, où est la place de l’authenticité ?

