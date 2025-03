Google Pixel 9a : la déception de l’année ? Les benchmarks se dévoilent et… 

Google Pixel 9a, une surprise en demi-teinte ? Ce smartphone d’entrée de gamme montre des scores mitigés sur Geekbench, malgré un prix abordable et une belle fiche technique.

Le Google Pixel 9a, attendu comme un solide milieu de gamme, révèle déjà quelques secrets avant son lancement officiel. Les leaks pointent vers une sortie imminente, peut-être dès fin mars. Les chiffres, bien qu’incomplets, dessinent un portrait contrasté de l’appareil.

Des chiffres contradictoires

Les résultats partagés sur X par le leaker Sahil Karoul donnent une première idée. Sur AnTuTu, le Pixel 9a affiche 1 049 844 points, un score proche des modèles haut de gamme Pixel 9. Cela semble logique, car il embarque le même processeur Tensor G4.

Mais Geekbench raconte une autre histoire. Les scores tombent à 1 530 en single-core et 3 344 en multi-core. Ces chiffres restent en retrait par rapport au Pixel 8a, qui atteint 1 594 et 4 171. Certains y voient un signe de logiciel non optimisé ou encore brut. D’autres soupçonnent une puce volontairement bridée ou ajustée pour réduire les coûts.

Face à la concurrence, le Google Pixel 9a tient quand même la route. Le Galaxy A56 de Samsung, un rival direct, obtient 908 689 points sur AnTuTu. Sur Geekbench, il marque 1 364 en single-core et 3 899 en multi-core. Ainsi, le Google Pixel 9a garde un léger avantage sur AnTuTu, mais Samsung reprend du terrain ailleurs.

En termes de performance, le Tensor G4 du Google Pixel 9a s’accompagne de 8 Go de RAM. Son écran OLED mesure 6,3 pouces et offre 120 Hz de fluidité. Le stockage propose 128 Go ou 256 Go, selon les besoins. Une base technique qui fait le job sans fioritures.

Côté photo, un duo 48 MP et 13 MP équipe l’arrière. À l’avant, un capteur de 13 MP gère selfies et déverrouillage facial. La batterie passe à 5 100 mAh, un gain notable pour l’autonomie. Google ajoute même la certification IP68, rare sur ce segment.

Les leaks sur le Google Pixel 9a, un feuilleton sans fin

Le Google Pixel 9a n’en finit pas de se dévoiler. Des couleurs aux dimensions précises de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, tout semble déjà connu. Même sa caméra arrière, avec sa bosse distinctive, a fait une apparition surprise lors d’un événement de lutte. Ces leaks laissent peu de place à l’imagination. Pourtant, les précommandes prévues pour le 19 mars attisent encore la curiosité.

Google mise sur un équilibre entre prix et performances. Le prix du Google Pixel 9a attendu de 499 € pour 128 Go pourrait aussi faire la différence. La version 256 Go grimpe à 599 €, restant abordable pour ses specs. Avec 7 ans de mises à jour sous Android 15, l’appareil promet une bonne longévité. Les amateurs de photo et de fiabilité y trouveront peut-être leur compte, malgré ces premiers chiffres en demi-teinte. Le Pixel 9a vise un public pragmatique, pas les chasseurs de records.

