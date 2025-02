Google Pixel 9a : le smartphone dévoile sa fiche technique ! Mieux que l’iPhone 16e ?

Google devrait bientôt présenter le Pixel 9a. Car, vous savez quoi ? Une fuite récente a déjà révélé des images, des détails techniques et le tarif de ce smartphone milieu de gamme attendu.

Le Google Pixel 9a n’est pas encore officiel, mais il fait déjà couler beaucoup d’encre ! Une énorme fuite vient de révéler ses caractéristiques, son design, et même son prix.

Face à l’iPhone 16e d’Apple, qui s’apprête à débarquer, Google ne compte pas rester dans l’ombre. Et justement, ce modèle semble avoir tout pour plaire : écran amélioré, puissance optimisée, autonomie renforcée.

Un écran plus fluide et des performances au rendez-vous

Lorsque l’on parle d’un smartphone, l’écran est essentiel et Google l’a bien compris.

Alors, selon la fuite, le Pixel 9a proposera un écran OLED de 6,3 pouces, avec une résolution de 2424 x 1080 pixels. C’est notamment grâce au HDR10+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz que l’affichage promet d’être fluide et éclatant.

Ajoutons à cela une luminosité maximale de 2 700 nits : même sous un soleil brûlant, les couleurs resteront vives et lisibles.

En revanche, ce n’est pas seulement l’écran qui impressionne. Sous le capot, Google ne plaisante pas. Le Tensor G4, dernière puce développée par la marque, propulsera le Pixel 9a.

Et si la puissance est bien au rendez-vous, c’est aussi grâce aux 8 Go de RAM. Ouvrir plusieurs applications ? Jouer à des jeux gourmands ? Naviguer sans ralentissement ? Rien ne lui fait peur !

En plus, Google laisse le choix entre 128 Go et 256 Go de stockage, histoire de ne jamais manquer de place.

Pour terminer, Google intègre la Titan M2, une puce conçue pour protéger les données personnelles.

Une batterie résistante et un appareil photo qui impressionne

Quand je disais que Google avait tout misé sur l’autonomie, ce n’était pas une exagération. Car, d’après le leak, le Pixel 9a de Google sera équipé d’une batterie de 5 100 mAh.

Le but étant de tenir toute une journée, voire plus, sans recharger. C’est un point fort indéniable, surtout pour ceux qui utilisent intensivement leur téléphone.

Côté recharge, la charge filaire atteindra 23 W. Sinon, une charge sans fil de 7,5 W sera aussi disponible. Certes, ce n’est pas la plus rapide du marché, mais l’autonomie compense largement cette petite faiblesse !

Parlons maintenant de caméra. Si vous êtes fans du smartphone de Google, je suis sûr que vous savez très bien que la firme ne fait jamais les choses à moitié dans ce domaine.

Le Pixel 9a embarquera un capteur principal de 48 MP, avec une stabilisation optique avancée. En plus, un capteur ultra-grand-angle de 13 MP viendra élargir le champ de vision à 120 degrés.

Et si l’on parlait des selfies ? Une fois de plus, Google n’a rien laissé au hasard. La caméra frontale de 13 MP offrira des clichés nets et lumineux, parfaits pour les appels vidéo ou les réseaux sociaux.

Sinon, côté design, une petite déception pourrait refroidir certains utilisateurs. Car, Google semble avoir conservé des bordures épaisses autour de l’écran.

En revanche, les quatre coloris annoncés apporteront une touche d’originalité : Obsidian, Porcelain, Peony et Iris.

Et le prix du Google Pixel 9a ?

Pour ce qui est du prix, Google reste dans une fourchette compétitive. D’après la rumeur : en Allemagne, il serait affiché à 499 euros en version 128 Go et 599 euros en version 256 Go. En France, les tarifs pourraient être légèrement plus élevés : 549 euros et 649 euros.

Enfin, il y a une autre info à retenir : les précommandes commenceraient dès le 19 mars.

Pour l’instant, tout porte à croire que Google frappe un grand coup. Cependant, j’aimerais vous préciser que tout cela n’est qu’une rumeur, mais j’espère que Google va bientôt officialiser ce produit.

Alors, à votre avis, le Google Pixel 9a a-t-il ce qu’il faut pour rivaliser avec l’iPhone 16e ?

