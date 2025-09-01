Samsung Galaxy A56 256 Go à prix jamais vu : –46 % chez AliExpress

L’opération Choice Day sur AliExpress est lancée aujourd’hui ! Pour vous gâter à l’occasion de la rentrée, le smartphone Galaxy A56 de Samsung passe sous la barre de tous les records jusqu’àu 5 Septembre. Un bon plan rare pour mettre la main sur ce smartphone premium sans se ruiner.

AliExpress démarre fort son Choice Day ce lundi 1er septembre. Pendant 5 jours seulement, jusqu’à vendredi, le site fait chuter les prix sur les meilleures références tech. Parmi les offres qui font le buzz : le Samsung Galaxy A56. À son lancement, il était vendu 529 €. Aujourd’hui, pour le Choice Day, la version 256 Go tombe à seulement 297 €. En l’achetant, vous faites une économie immédiate de 242 € sur un smartphone Samsung récent, rare à ce prix.

Une expérience fluide au quotidien

Le Galaxy A56 a été pensé pour répondre à tous les usages. Ce smartphone propose du streaming fluide, un gaming sans ralentissement, un travail en mobilité ou encore une photographie de qualité.

Son grand écran Super AMOLED 6,7 pouces 120 Hz assure un confort visuel hors pair, avec une luminosité de 1 900 nits qui garde l’image lisible même en plein soleil.

Côté sécurité et praticité, le capteur d’empreintes sous l’écran permet un déverrouillage rapide et une authentification sécurisée pour les paiements et comptes en ligne.

Par ailleurs, avec ce smartphone, puissance et autonomie sont au rendez-vous. Sous le capot, on retrouve le processeur Exynos 1580 épaulé par 8 Go de RAM. Ce dernier permet de lancer applis et jeux sans latence.

Les 256 Go de stockage suffisent largement pour conserver photos, vidéos et documents sans compromis.

Son autonomie est solide grâce à une batterie 5 000 mAh, renforcée par la charge rapide 45 W qui redonne plusieurs heures d’usage en quelques minutes.

Des photos nettes et polyvalentes

Le Galaxy A56 ne néglige pas la photo ! Il embarque un capteur principal 50 Mpx avec stabilisation optique, ultra grand-angle 12 Mpx et macro 5 Mpx pour varier les prises de vue.

À l’avant, le capteur selfie 12 Mpx permet de capturer des clichés nets pour les réseaux sociaux ou les appels vidéo.

Une réduction impressionnante : le Galaxy A56 tombe à 297 €

Avec son prix de lancement fixé à 529 €, voir le Galaxy A56 descendre à 297 € seulement est une véritable aubaine.

Une remise de –46 % pour un smartphone Samsung de dernière génération, c’est rare, surtout avec cette fiche technique.

À titre de comparaison, des concurrents directs comme Xiaomi ou Honor proposent des modèles similaires autour des 400 €.

La fiabilité Samsung et la sécurité AliExpress

Samsung n’a plus rien à prouver côté qualité et suivi logiciel. De son côté, AliExpress garantit une expédition rapide depuis la France, TVA incluse.

De plus, la plateforme offre 90 jours de retour gratuit avec garantie constructeur 2 ans. Le paiement en 6 fois sans frais via PayPal permet même d’étaler la dépense.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.