Google Pixel Watch 3 (41 mm) en promo : –32 % à seulement 269 € chez Amazon

La nouvelle montre connectée de Google, la Pixel Watch 3 à –32 % ? Une affaire en or pour s’offrir un accessoire premium sans exploser votre budget !

Habituellement réservée aux modèles à plus de 400 €, la Google Pixel Watch 3 s’offre à vous à prix cassé ! Design élégant, puissance au poignet et suivi santé/sport ultra-complet : c’est l’occasion rêvée de craquer sans culpabiliser.

Pixel Watch 3 : la montre qui booste vos journées

Conçue pour être portée en permanence, la Pixel Watch 3 vous accompagne dans toutes vos activités.

Elle suit vos séances de running, vos pas quotidiens ou encore vos cycles de sommeil avec précision.

Son intégration de Fitbit offre un suivi de la fréquence cardiaque et du stress en temps réel, idéal pour garder un œil sur sa santé.

Côté usages pratiques, la montre vous permet de recevoir vos notifications, appels et messages directement au poignet. Grâce à Google Assistant, vous pouvez lancer une commande vocale, régler un rappel ou contrôler vos objets connectés en un mot.

Et pour les adeptes de musique, la montre peut stocker vos playlists et les diffuser en Bluetooth.

Des caractéristiques solides pour tous les profils

La Pixel Watch 3 se distingue par son design raffiné avec boîtier noir mat et bracelet noir volcanique, discret mais premium.

Son écran AMOLED rond offre une excellente lisibilité, même en plein soleil. La montre profite également d’une autonomie optimisée pour tenir une journée complète, avec recharge rapide en bonus.

La compatibilité avec Android et l’écosystème Google (Gmail, Maps, Wallet…) en fait un compagnon idéal pour les utilisateurs de smartphones Pixel ou d’autres modèles Android.

La montre connectée de Google à prix choc : 269 € seulement

Initialement à 399 €, la Pixel Watch 3 (41 mm) tombe aujourd’hui à 269,99 €, soit 32 % de réduction.

À ce tarif, elle se positionne comme une alternative plus abordable que l’Apple Watch Series 9, tout en restant plus moderne et mieux intégrée qu’une Galaxy Watch FE.

Google & Amazon : fiabilité garantie

Avec Google, on retrouve une marque qui a su imposer son savoir-faire dans l’univers Android et des objets connectés.

La Pixel Watch 3 profite d’une garantie constructeur et de mises à jour régulières. La promo est proposée par Amazon, gage de livraison rapide et de service après-vente fiable.

Foncez avant la fin de la promo

La Pixel Watch 3 est une alliée de choix pour les sportifs, les pros connectés ou tout simplement ceux qui veulent une montre élégante et pratique au quotidien.

À 269 €, elle devient une excellente affaire, mais attention : à ce prix, les stocks risquent de disparaître rapidement.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.