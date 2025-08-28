Seagate Expansion Desktop 24 To : le mastodonte du stockage chute à 368 € sur Amazon (–20 %)

Vous êtes photographes, vidéastes, gamers ou toute personne qui jongle avec d’énormes volumes de données ? Vous êtes à la recherche d’un disque dur externe de grande capacité ? Ce disque dur externe Seagate Expansion Desktop 24 To est parfait pour vous. De plus, Amazon casseson prix actuellement. Affiché habituellement à 462,99 €, il est en ce moment proposé à 368,99 €. Une économie de près de 94 € pour ceux qui veulent dire adieu aux alertes « espace saturé ».

Aujourd’hui, les SSD externes brillent par leur vitesse, mais quand il s’agit de stocker énormément de données sans se ruiner, les bons vieux disques durs mécaniques restent imbattables. Et à moins de 400 €, ce modèle 24 To de Seagate représente une véritable aubaine.

Un allié pour vos fichiers, photos et jeux

Le Seagate Expansion Desktop n’est pas un petit disque de poche : c’est une unité pensée pour rester posée près de votre PC, console ou même Smart TV.

Avec ses 24 To d’espace de stockage, ce disque dur offre de quoi conserver des milliers d’heures de vidéos ou encore l’équivalent de bibliothèques photo entières.

Vous pouvez même installer une collection entière de jeux vidéo sans craindre de saturer votre machine.

Sa connexion USB 3.0 assure un débit théorique allant jusqu’à 5 Gb/s et, en pratique, environ 120 Mo/s grâce au disque mécanique qui tourne à 5 900 tr/min.

L’installation se fait très simplement en mode plug & play, sans nécessiter l’installation de logiciel supplémentaire.

Enfin, pour une tranquillité d’esprit accrue, Seagate propose son service Rescue Data Recovery. Ce dernier permet de récupérer vos données en cas de problème.

Une réduction impressionnante : le Seagate Expansion Desktop 24 To tombe à 368 €

Passer de 462,99 € à 368,99 € représente une économie de 20 %, soit près de 94 € en moins.

À ce tarif, il devient l’une des solutions de stockage de masse les plus abordables du marché, surtout comparé aux SSD externes équivalents, bien plus chers pour une capacité largement inférieure.

La confiance Seagate et Amazon

Seagate est une référence mondiale du stockage depuis plus de 40 ans, et son Expansion Desktop figure parmi ses modèles les plus fiables.

La promo est proposée par Amazon, gage de livraison rapide et d’une garantie constructeur respectée.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.