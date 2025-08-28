Ce rival de ChatGPT est accusé d’un scandale énorme… et risque très gros

Des auteurs américains affirment que leurs œuvres auraient servi à entraîner l’IA Claude, développée par Anthropic, sans leur consentement. Cette société, soutenue par Google et Amazon, est alors aujourd’hui au cœur d’un procès d’envergure aux États-Unis.

Pour faire simple, en juillet, le juge fédéral William Alsup a validé une action collective contre Anthropic. Cette dernière qui est accusée d’avoir aspiré illégalement 7 millions de livres depuis des bibliothèques pirates comme LibGen ou PiLiMi.

Le juge Alsup a été clair. Utiliser des livres achetés légalement pour entraîner une IA reste dans le cadre du fair use, une exception au droit d’auteur. Mais stocker et exploiter des copies piratées sort de cette règle.

Et c’est précisément sur ce point qu’Anthropic devra répondre devant la justice. L’entreprise avait tenté de suspendre la procédure en attendant une révision en appel. Mais le juge a refusé et a fixé le procès au 1er décembre 2025.

Tous contre Anthropic !

Trois écrivains, Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson, portent cette affaire au nom de tous les ayants droit. Cependant, ces derniers sont recommandés de transmettre leurs coordonnées et leurs titres aux avocats chargés de l’affaire.

Cela permet de recevoir les courriers importants, y compris ceux qui expliquent comment se retirer du procès si souhaité. Les écrivains déjà enregistrés auprès de l’Authors Guild ou de l’Authors Registry pourraient être couverts sans démarche supplémentaire, mais la vérification reste indispensable.

Les auteurs concernés doivent donc s’inscrire avant le 1er septembre 2025. Les éditeurs sont également éligibles et peuvent rejoindre l’action.

Cela dit, notez que les conditions d’inclusion sont strictes. Les auteurs doivent détenir les droits sur leurs œuvres et disposer d’un numéro ISBN ou ASIN. Le livre doit aussi avoir été enregistré auprès du Copyright Office dans les délais légaux.

Si les plaignants gagnent, ils pourraient toucher au moins 750 dollars par ouvrage, avec une compensation plus élevée en cas de violation volontaire.

