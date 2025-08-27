Ne faites pas vos courses de rentrée avant d’avoir vu la surprise de Carrefour

C’est bientôt la rentrée ! Cette année, Carrefour inaugure quelque chose de nouveau. Elle lance sa toute première campagne internationale TV et digitale produite à 100 % avec l’intelligence artificielle.

« Back to School at Low Prices » est le nom de cette nouvelle campagne signée Publicis Conseil et Prodigious pour Carrefour. Elle sera diffusée en France, mais aussi en Italie, en Belgique et en Roumanie, avec des adaptations selon les territoires et les supports.

Cette initiative marque une étape importante dans l’usage de l’IA générative dans le retail. Elle s’inscrit dans l’univers créatif des « Grands Moments à Petits Prix » de Carrefour.

Une campagne inédite pour une rentrée unique

Pour cette rentrée, Carrefour et Publicis Conseil ont mis à contribution le réseau d’agences locales afin de trouver un point commun à toutes les générations.

Leur concept est simple. Pour eux, les courses de rentrée dépassent la simple nécessité. Elles deviennent un moyen d’expression et un reflet de la personnalité. La campagne s’éloigne donc des discours purement promotionnels.

Elle met en avant une dimension plus humaine, en valorisant des instants de vie. Stylos, cahiers ou sacs à dos ne sont plus de simples produits. Ils deviennent des symboles de jeu, d’expression de soi et d’affirmation de l’identité, tout en restant accessibles en termes de prix.

La production a été entièrement assurée par Prodigious à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Tous les formats TV et digitaux sont issus de cette technologie, et même le print intègre des visuels générés par IA.

Cette approche ouvre un nouveau chapitre pour les marques. Elle montre qu’il est possible d’utiliser l’IA de manière responsable pour créer des campagnes fortes, capables de mêler impact culturel et émotionnel à une échelle internationale.

Reste à savoir si les consommateurs accepteront ce nouveau visage de la publicité. Après tout, un spot réussi repose toujours sur une histoire qui touche et qui parle à chacun. Et là, même l’IA doit convaincre.

