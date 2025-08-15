Tout savoir sur le format .mp4 : conversion, édition et astuces

Selon le rapport annuel de We Are Social en 2025, les Français consomment 16 h 19 minutes de vidéos par mois. Ce chiffre concerne uniquement YouTube. Cela montre que le visionnage de contenus multimédias fait partie intégrante de la vie numérique. Qu’il s’agisse de streaming, de musique sur un appareil portable ou de films, le format MP4 règne en maître.

Le format MP4 est un conteneur multimédia reconnu pour sa polyvalence. Il compresse efficacement les vidéos, leurs sous-titres et les fichiers audio. Pour certains utilisateurs, la compression avec perte constitue une de ses limites. Pourtant, l’apparition de nouveaux algorithmes comme H.265 permet de surmonter cet inconvénient. Cette technologie, combinée au format .MP4, permet aujourd’hui d’obtenir une vidéo de bonne qualité avec une taille optimisée. Un avantage à l’ère du streaming en ligne.

MP4 est un format de fichier vidéo, reconnaissable par son extension .MP4. Développé par le Moving Picture Experts Group (MPEG) et l’Organisation internationale de normalisation (ISO), MP4 est le diminutif de MPEG-4 Part 14. Il s’inspire largement du format .MOV (QuickTime) d’Apple. Sa première version a été publiée en 2001.

Ce format permet de stocker des contenus multimédias tels que les films, la musique, les émissions de télévision, etc. Il a été conçu à l’origine pour compresser une vidéo et ses sous-titres, dans le but de faciliter leur stockage. C’est ainsi que MP4 est devenu la norme pour encoder des données audiovisuelles.

Le format MP4 propose une compression vidéo dite « avec perte ». Ce processus supprime les données redondantes pour réduire la taille du fichier. Malgré cela, MP4 conserve une qualité élevée. Il prend également en charge divers codecs, ce qui en fait un outil polyvalent pour l’encodage de contenu multimédia.

MP4 se distingue aussi par sa compatibilité. Il est pris en charge par les principaux systèmes : Android, Windows, macOS, iOS, etc. À l’ère du streaming, il est également privilégié pour sa faible consommation de bande passante. D’où sa forte présence sur des plateformes comme Netflix et YouTube.

Quelles différences entre MP4 et les autres formats du même type ?

MP4 est souvent confondu avec MPEG4. Pourtant, les deux termes ne sont pas strictement équivalents. MPEG4 désigne l’ensemble des formats développés par le groupe MPEG, dont MP4 fait partie.

Il est également courant de comparer MP4 au format MOV. Ce dernier jouit aussi d’une grande popularité. MP4 se distingue par sa prise en charge par toutes les plateformes et tous les appareils. À l’inverse, MOV est uniquement compatible avec la technologie QuickTime d’Apple.

MP4 offre une capacité de compression plus élevée, tandis que MOV génère des fichiers plus volumineux mais de meilleure qualité.

Le format M4V, un autre dérivé du MPEG-4, a été développé par Apple. Il s’agit des fichiers utilisés notamment dans iTunes. Certains d’entre eux sont protégés par des droits d’auteur (DRM), ce qui limite leur lecture à des appareils autorisés.

Enfin, les fichiers MP4 sont souvent associés aux fichiers MP3. Ce dernier est exclusivement réservé à l’audio, notamment à la musique et aux livres audio. MP4, quant à lui, peut contenir de l’audio, de la vidéo, mais aussi des images et des documents texte.

Un double-clic suffit généralement à lire un fichier MP4. L’ordinateur utilise alors l’application définie par défaut. Sur Windows, le fichier s’ouvre avec Windows Media Player, sauf si un autre lecteur est installé.

En l’absence de logiciel compatible, le fichier peut ne pas s’ouvrir. Dans ce cas, il est recommandé d’installer un lecteur gratuit comme VLC, qui prend en charge la plupart des formats, y compris le MP4.

Si le problème persiste, l’installation d’un codec MPEG-4 peut s’avérer nécessaire. Ce petit logiciel aide l’ordinateur à reconnaître le fichier MP4.

Le fichier ne s’ouvre toujours pas ? Il se peut qu’il y ait confusion avec d’autres extensions similaires comme M4P ou M4V.

La plupart des logiciels de montage vidéo proposent l’exportation au format MP4. C’est le cas de Final Cut Pro, CapCut ou encore Adobe Premiere Pro. Il suffit de choisir le débit binaire et le codec à l’exportation, ce qui influe sur la taille et la qualité de la vidéo.

Il est également possible de convertir un fichier audio en MP4 à l’aide de logiciels comme Adobe Audition ou Audacity.

Pour ce qui est de la conversion, plusieurs outils gratuits existent, notamment pour Windows : HandBrake, Format Factory ou Freemake Video Converter. Ces logiciels prennent en charge de nombreux formats vidéo.

Il existe aussi des convertisseurs en ligne, qui ne nécessitent aucune installation. Cependant, les services gratuits offrent souvent des fonctionnalités limitées. Media.io, FreeConvert et Aconvert en sont des exemples. Par exemple, FreeConvert limite la taille des fichiers à 1 Go dans sa version gratuite.

Quelles sont les limites de ce format ?

La compression avec perte constitue une limite du format .MP4. Malgré son efficacité, elle entraîne une légère dégradation de la qualité.

Il faut aussi évoquer les questions de brevets. Le format MP4 n’est pas breveté en lui-même. Par contre, l’utilisation de certains codecs, comme H.265, engendre des coûts supplémentaires pour les développeurs et créateurs de contenu.

Enfin, certains anciens logiciels ou appareils ne reconnaissent pas encore ce format. Une mise à jour du système ou la conversion du fichier peut alors être nécessaire.

