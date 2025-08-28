Nano Banana : cette IA de retouche photo met le feu au web… Google révèle l’avoir créée !

Nano Banana, alias Gemini 2.5 Flash Image.

🔥 Nous recommandons Getimg.ai Getimg.ai est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Que vous soyez artiste, créateur de contenu ou simplement curieux, Getimg.ai stimule l’inspiration et vous accompagne à chaque étape de votre processus visuel. J'en profite

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Nano Banana débarque sur la plateforme LMArena comme une banane tombée du ciel, sans annonce officielle ni mode d’emploi. Pourtant, ce modèle de génération et d’édition d’images s’impose déjà face aux grands noms du secteur. Avec 1 362 points ELO, Nano Banana devance largement Flux.1 de Black Forest Labs, coincé à 1 191 points.

Énigme et spéculations

Nano Banana fusionne des images avec un réalisme bluffant et retouche des détails précis tout en gardant chaque scène cohérente. Le modèle comprend les instructions en langage naturel et y répond avec précision.

Changer la couleur d’un t-shirt sans tordre le visage du sujet ni brouiller l’arrière-plan ? Mission accomplie. Là où d’autres outils comme ChatGPT ou Grok de xAI trébuchent.

Les essais montrent aussi sa capacité à imaginer des scènes complexes, presque cinématographiques. Rapidement, le buzz enfle sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs rivalisent d’exemples d’éditions spectaculaires.

Google revendique Nano Banana

Le 26 août 2025, Google met fin au suspense. Dans une annonce officielle, la firme révèle que Nano Banana n’est autre que Gemini 2.5 Flash Image.

Ce dernier s’agit d’une mise à jour majeure de son IA visuelle intégrée à l’application Gemini.

Sundar Pichai, PDG de Google, a confirmé l’information par un post X aussi laconique qu’amusé, faisant enfin le lien avec la mystérieuse banane qui intriguait la communauté.

Conçu par Google DeepMind, Nano Banana repose sur les avancées de Gemini 2.0 Flash Image. Le modèle bénéficie d’améliorations notables en précision, en cohérence visuelle et en contrôle créatif.

LIA est disponible dès le lendemain pour les utilisateurs gratuits et payants de l’application Gemini. Il s’ouvre aussi aux développeurs via Gemini API, Google AI Studio et Vertex AI.

Gemini 2.5 Flash Image, alias Nano Banana, possède deux atouts majeurs. D’abord, la cohérence des personnages.

Un sujet conserve son apparence d’une scène à l’autre, peu importe les poses ou les styles. Parfait pour les projets narratifs ou les campagnes de branding.Ensuite, l’édition par langage naturel : il suffit de décrire son idée en quelques mots pour voir l’image se transformer. À titre d’exemple : changer la couleur du mur sans altérer le reste de la scène.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.