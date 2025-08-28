Samsung Galaxy S25 acheté = un Galaxy Chromebook Go à 500€ offert !

Jusqu’au 14 septembre, Samsung vous gâte : pour l’achat d’un Galaxy S25+, Ultra, Edge (ou même Z Flip7 / Z Fold7), un Galaxy Chromebook Go d’une valeur de 499 € vous est offert. Une occasion rare d’obtenir un pack smartphone + PC portable sans frais supplémentaires !

La rentrée rime souvent avec dépenses, mais aussi avec bons plans. Alors que les prix des smartphones premium flirtent régulièrement avec les 1 200 €, Samsung casse les codes avec une opération exceptionnelle.

Pour un Galaxy S25 acheté, un Chromebook offert. Une offre disponible chez Orange, Sosh et autres revendeurs agréés, valable jusqu’au 14 septembre !

Un smartphone premium taillé pour tous les usages

Les Galaxy S25+, Edge et Ultra brillent d’abord par leur polyvalence. En photo, le capteur jusqu’à 200 Mpx (50 Mpx pour le S25+) sublime chaque cliché grâce à l’IA intégrée qui optimise couleurs, contrastes et retouches.

Selfies, portraits, photos de voyage : tout est rehaussé automatiquement. Côté performances, la puce Snapdragon 8 Elite assure une fluidité sans faille, que ce soit pour le gaming, le streaming ou les appels vidéo.

Leur écran AMOLED QHD+ de 6,7 à 6,9 pouces offre un confort visuel impressionnant, idéal pour Netflix, YouTube ou même vos sessions de travail en mobilité.

Un Chromebook offert avec votre Galaxy S25

Avec ce bon plan, Samsung ajoute un Galaxy Chromebook Go (14 pouces, 1,4 kg, autonomie 12 h) directement dans la boîte cadeau. Compact et léger, il s’incline à 180° et dispose de ports USB-C/USB 3.2 ainsi qu’un slot SIM.

Le vrai plus ? Sa synergie avec le Galaxy S25 :

déverrouillage avec le smartphone,



partage instantané de la 5G,



réception et envoi de SMS/notifications sur PC,



galerie photos synchronisée,



onglets Chrome partagés,



accès aux applis Android sur l’ordinateur.



De quoi transformer votre duo smartphone + PC en écosystème ultra-pratique pour la rentrée.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S25 Ultra tombe à 469 € avec forfait

Au-delà du Chromebook offert, Orange et Sosh ajoutent des bonus financiers. Exemple : le Galaxy S25 Ultra démarre à 469 € avec forfait Orange grâce à une remise jusqu’à 370 € et 200 € de bonus reprise. Le S25 Edge et le S25+ profitent aussi d’avantages similaires (100 à 150 € de bonus reprise).

Chez Sosh, un remboursement de 80 € s’ajoute, notamment sur le forfait 5G 150 Go à 14,99 €/mois. L’occasion rêvée d’acquérir l’un des meilleurs smartphones de 2025.

Une offre officielle Samsung, garantie incluse

Cette opération est encadrée par Samsung France :

Valable jusqu’au 14 septembre 2025 .



. Inscription obligatoire avant le 28 septembre 2025 sur le site Samsung.



sur le site Samsung. Livraison du Chromebook sous 8 semaines après validation.



Offre valable chez tous les revendeurs français agréés (hors marketplaces et Samsung Shop).



Un achat donc 100 % sécurisé, avec la garantie constructeur Samsung et la fiabilité d’Orange/Sosh pour les forfaits.

Faut-il craquer ? Un grand oui !

Cette offre est idéale pour ceux qui veulent un photophone haut de gamme et un ordinateur portable pratique sans surcoût.

Parfaite pour les étudiants, les pros en mobilité ou les passionnés de multimédia. Mais attention, la promotion se termine le 14 septembre et le stock pourrait vite partir… dépéchez-vous !

Profiter de l’offre Samsung Galaxy S25 + Chromebook offert chez Orange

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.