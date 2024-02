Galaxy AI : tout ce que vous devez savoir sur l’IA de Samsung

Samsung, le géant des smartphones, vient de frapper fort lors de l’événement Unpacked 2024. L’entreprise vient d’étendre Galaxy AI sur plusieurs appareils. Une avancée considérable, en tenant compte de la performance de cette intelligence artificielle. Et voici tout ce que vous devez savoir sur le sujet.

La course à l’IA fait rage dans le domaine de la high-tech. Toutes les grandes entreprises ont des outils d’intelligence artificielle performants. Et Samsung a aussi adopté cette stratégie. Elle vient d’annoncer Galaxy AI et ses nombreuses fonctionnalités. Une approche nécessaire pour reprendre la place de leader du marché.

Galaxy AI : qu’est-ce que c’est ?

« Galaxy AI s’appuie sur notre héritage d’innovation et notre profonde compréhension de la manière dont les gens utilisent leur téléphone. Nous sommes ravis de voir comment nos utilisateurs du monde entier dynamisent leur vie quotidienne avec Galaxy AI pour ouvrir de nouvelles possibilités » extrait du communiqué de presse de Samsung.

Cette déclaration résume parfaitement les apports de Galaxy AI pour les usagers. En effet, cette IA va développer les fonctionnalités existantes des appareils de Samsung. Elle se focalise aussi sur plusieurs innovations pour améliorer l’expérience du public. De plus, l’IA s’intégrera directement sur ces appareils. L’utilisateur ne passe pas par plusieurs étapes d’installation. Comme quoi, Samsung tient vraiment à satisfaire ses adeptes à travers la planète.

Focus sur la petite histoire de Galaxy AI

L’annonce durant l’Unpacked 2024 n’est pas une surprise pour les adeptes de Samsung. En effet, l’entreprise a donné un indice sur Galaxy IA en novembre 2023. Lors de cette révélation, l’outil a été qualifié comme un ensemble de services basé sur le Cloud. Les utilisateurs étaient déjà aux anges à l’idée de perfectionner leur appareil avec cette innovation.

Mais Samsung ne s’arrêta pas là. L’entreprise a annoncé une série de smartphones établis sur cette IA en janvier dernier. Et les fonctionnalités sont très étonnantes.

« La technologie mobile a un pouvoir incroyable pour permettre la connexion, la productivité, la créativité et bien plus encore aux personnes du monde entier, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas vu l’IA mobile pour déclencher cela de manière vraiment significative… Galaxy AI est notre offre d’intelligence artificielle la plus complète à ce jour, et cela changera à jamais la façon dont nous pensons à nos téléphones » Wonjoon Choi.

Avec cette approche, Samsung suit les pas de Google avec l’IA Gemini Nano. Cette dernière a boosté la performance des appareils sous Android 14. Toutefois, Samsung a un petit plus. L’entreprise a développé son propre modèle de langage. Une stratégie efficace pour se faire une place dans le domaine de la haute technologie.

Sans plus tarder, voici les fonctionnalités de Galaxy AI

De la facilitation des tâches quotidiennes, aux développements de la créativité, en ne négligeant pas la sécurité, Galaxy AI peut satisfaire toutes les attentes. Cette IA dispose de plusieurs fonctionnalités diversifiées et pratiques pour les utilisateurs. Cependant, certaines options nécessitent l’utilisation d’un compte Samsung. L’usager devrait alors en créer pour éviter les incidents durant l’expérience.

Les fonctionnalités de bases

Galaxy AI veut faciliter votre vie quotidienne par l’intermédiaire de votre smartphone. Cette IA va alors se concentrer sur plusieurs missions pour atteindre cet objectif. Et c’est un de ses avantages. Effectivement, certaines entreprises se focalisent entièrement sur d’autres options spécifiques.

Live Translate

C’est la fonctionnalité de traduction de Galaxy AI. Elle est directement intégrée dans l’appareil. Avec des algorithmes spécifiques, l’IA est alors capable de traduire en temps réel les appels, et les autres fichiers audio. De plus, vous n’avez pas besoin d’une connexion internet. Vos données seront protégées dans votre appareil.

Chat Assist

Ici, l’IA va générer des conversations textuelles pour aider l’utilisateur à échanger avec plusieurs profils de personnes. En effet, Galaxy IA est capable de fournir des textes en fonction du ton souhaité, et du style.

Interpreter

Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité se concentre surtout sur la traduction des conversations en temps réel. C’est une aubaine durant les vidéoconférences. En effet, l’IA fournit les traductions sur écran partagé. Vous pourrez alors les consulter pour répondre rapidement à votre interlocuteur.

Note Assist

La majorité des IA dispose de cette fonctionnalité, et pourquoi pas Galaxy AI ? Ici, vous pourrez créer des résumés de vos écrits, produire différents modèles avec vos notes, et encore plus. Pour y accéder, vous devez passer par l’application Notes de Samsung.

Transcript Assist

Les podcasteurs seront ravis avec cette fonctionnalité de Galaxy AI. En effet, vous pourrez transcrire les paroles d’un enregistrement vocal. Après, il sera possible de générer un résumé. En cas de besoin, l’IA est aussi capable de traduire ces enregistrements en d’autres langues.

Circle to Search

Cette fonctionnalité permet de lancer des recherches à partir de quelques gestes spécifiques sur l’écran. Par exemple, vous pourrez encercler une zone. Galaxy AI va ensuite chercher des correspondances pour satisfaire votre requête. Mais il existe aussi d’autres mouvements pour démarrer cette option : griffonner ou appuyer sur une image ou un mot, ou mettre en surbrillance la zone qui vous intéresse.

A noter qu’il faut prendre un peu de recul en utilisant les fonctionnalités de traduction de Galaxy AI. En effet, l’exactitude n’est pas toujours garantie, surtout dans les langues peu connues. Il faudrait alors revérifier les informations avant de les valider.

Pour les artistes

Oui, Samsung a vraiment pensé à ses profils avec Galaxy AI. En effet, l’outil dispose de plusieurs fonctionnalités pour les vidéastes, les pros de la photographie, et les autres experts de l’audiovisuel.

Instant Slow-mo

L’enregistrement de vidéo en ralenti est déjà une option bien connue des adeptes de smartphones. Et Galaxy AI va encore perfectionner cette fonctionnalité. Au lieu d’enregistrer une nouvelle vidéo plus longue, l’IA va générer des images supplémentaires. Vous aurez toujours un contenu au ralenti, tout en conservant la qualité et les détails de la vidéo.

Suggestion de modification

Vous pourrez toujours modifier vos photos dans l’application de Samsung. Mais Galaxy AI va suggérer des corrections pour avoir le meilleur rendu possible.

Modifications génératives

L’IA va agrandir l’image en améliorant les bordures et l’arrière-plan. Bien sûr, vous aurez toujours une image de haute qualité après l’intervention de l’IA.

Et la question éthique dans toute cette histoire ? Ne vous inquiétez pas, car les images générées par Galaxy AI sont dotées de filigrane. De plus, les métadonnées indiquent l’origine de ces rendus.

La sécurité

Selon Samsung, l’outil dispose d’un « système de détection des menaces en temps réel » et « d’une protection collaborative ». L’utilisateur bénéficie alors d’un protocole de sécurité assez avancé. De plus, Galaxy AI s’intègre directement dans l’appareil. Il n’est pas nécessaire d’utiliser une connexion internet pour profiter des fonctionnalités de l’IA.

Les détails techniques de Galaxy AI

Certes, Samsung veut imiter l’IA de Google, et des autres géants du milieu. Cependant, l’entreprise a développé son propre modèle de langage. Cette innovation se focalise sur tous les aspects de Galaxy AI.

On a alors Gauss Code, qui régule les tests et note les lignes de codes de différents logiciels et applications. Ensuite, Samsung utilise Gauss Language. Ce dernier se concentre sur la fonctionnalité des chatbots. Elle va tenter de les perfectionner pour satisfaire les utilisateurs. Et enfin, Gauss Image sera aussi au rendez-vous. Ce modèle se focalise sur la création et les modifications d’image à partir des prompts.

Concernant le prix d’abonnement à Galaxy AI

Pour l’instant, l’utilisateur ne déboursera aucun abonnement pour profiter des fonctionnalités de Galaxy AI. Toutefois, il faut que l’appareil soit compatible avec cette intelligence artificielle. Mais cette offre gratuite ne sera pas éternelle. Samsung l’a bien précisé dans son communiqué :

« Les fonctionnalités de Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à fin 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge. Des conditions différentes peuvent s’appliquer aux fonctionnalités d’IA fournies par des tiers ».

En considérant cet extrait, Samsung va encore perfectionner son outil. Cependant, les abonnements payants entreraient aussi en vigueur à partir de 2026. Mais pour l’instant, tout est gratuit.

Profiter de la performance de Galaxy AI : sur quels appareils ?

Samsung a annoncé que Galaxy AI sera compatible avec les smartphones ayant un processeur Exynos 2400, ou un Snapdragon 8 Gen 3. La série Galaxy S24 sera la première à accueillir cette IA innovation. Les utilisateurs du Galaxy S24, S24+, et S24 ULTRA profiteront alors de toutes les fonctionnalités de cet outil. Et avec les habitudes de Samsung, cette IA pourrait aussi conquérir tous les autres produits à venir. Une aubaine pour les adeptes de la marque.

Cette intelligence artificielle va équiper plus de 100 millions de smartphones chez Samsung. Le géant sud-coréen prévoit d’atteindre cet objectif d’ici la moitié de l’année 2024. Et c’est encore un exploit, par rapport à l’année 2023. Samsung avait déjà expédié plus de 220 millions de smartphones durant cette période.

« Galaxy 10 de la série Galaxy S24 est un hybride IA utilisant à la fois une IA sur appareil et une IA basée sur le cloud. Cette année, nous allons introduire Galaxy AI sur environ 100 millions de smartphones Galaxy pour l’expansion mondiale de l’IA mobile » TM Roh, Président de la division mobile de Samsung.

