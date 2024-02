Google ouvre un centre IA en plein Paris ! À quoi ça va servir ?

Google inaugure un centre IA en plein Paris. Ce sont plus de 300 ingénieurs et chercheurs qui vont se consacrer au développement de la technologie.

Google ouvre son nouveau centre IA au cœur de Paris. Avec cette inauguration en grande pompe, le géant américain de la tech affiche l’intelligence artificielle comme l’une de ses priorités. Ses concurrents dans la métropole parisienne sont prévenus. D’autre part, Paris est en passe de devenir la nouvelle plaque tournante de la tech mondiale.

Rappelons que le numéro un de la recherche en ligne n’est pas un nouveau venu dans la capitale française. En 2018, il y avait inauguré son premier centre consacré au développement de l’intelligence artificielle.

Malgré cela, plusieurs personnalités de la scène politique française étaient présentes au lancement de ce nouveau centre. Il y avait notamment Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, Marina Ferrari, la secrétaire d’État chargée du numérique, et Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d’Île-de-France, autour de Sundar Pichai, PDG de Google.

Google va utiliser son centre IA dans Paris pour attirer des talents

Ces dernières années, plusieurs géants de la technologie ont établi leurs laboratoires IA dans la métropole parisienne. Rappelons qu’en 2015, Facebook, aujourd’hui devenu Meta, y a implanté un centre de recherche Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR).

D’autre part, de nombreux chercheurs et ingénieurs quittent leurs postes dans ces grandes compagnies technologiques pour fonder des startups. Mistral AI en est sans doute la meilleure illustration. Cette startup française – lancée par des anciens salariés de Meta et de Google – a déjà levé des centaines de millions de dollars pour ses projets.

Par ailleurs, Paris possède un écosystème florissant de startups IA. Dust, Nabla, Giskard et Gladia ne sont que quelques exemples. Dans quelques années, les personnes travaillant pour ces startups pourraient également choisir de travailler pour Google.

Tout pour l’intelligence artificielle…

Que Google ouvre ce nouveau centre IA à Paris montre également que la compagnie reste incertaine quant à l’intelligence artificielle. Les plus de 300 ingénieurs et chercheurs ne vont pas uniquement se consacrer au développement et à la recherche sur l’IA. Ils s’occuperont également des autres produits phares de la compagnie, notamment Chrome et YouTube.

Le leader de la recherche en ligne aurait simplement pu appeler ce nouveau centre parisien Google Hub. Mais il a fallu qu’il insiste sur la mention “intelligence artificielle”. Google veut vraiment montrer que la compagnie est une entreprise IA. Rappelons que le géant américain a récemment lancé Gemini Ultra, son grand modèle de langage le plus puissant.

Quelles que soient les pirouettes de Google, le lancement de ce nouveau centre fait rayonner la métropole parisienne et la France. « En quelques années, nous sommes parvenus à créer plusieurs instituts de recherche interdisciplinaire (…) à doubler le nombre de diplômés en IA », avait dit le président de la République, Emmanuel Macron, en novembre dernier.

La présence des géants mondiaux de la tech en France représente également une opportunité de développement pour les entreprises locales. Ces dernières peuvent apprendre et développer leurs propres technologies.

