Lenovo Legion Go S à prix cassé : la rivale du Steam Deck baisse de 30%

La récente console portable PC de Lenovo passe de 629,99 € à seulement 446,25 € grâce à un code promo exclusif. Une économie de plus de 180 € pour profiter d’une machine taillée pour le gaming AAA en mobilité !

Le marché du gaming nomade s’enflamme. Entre le Steam Deck et la ROG Ally, chaque constructeur sort l’artillerie lourde.

Lenovo n’est pas en reste avec sa Legion Go S lancée en mai 2025, une console PC hybride sous Windows 11 qui combine puissance, confort et mobilité.

Et contrairement aux habitudes du secteur, son prix chute déjà de 30 %, une rare opportunité pour s’équiper sans exploser son budget.

Jouer partout, sans compromis

Avec la Legion Go S, vous emportez vos jeux AAA comme si vous aviez un PC portable gamer entre les mains.

Son Ryzen Z2 Go épaulé par une Radeon 800M permet de lancer des titres exigeants comme Elden Ring, Cyberpunk 2077 ou Forza Horizon dans d’excellentes conditions.

Multitâche fluide, chargements rapides, graphismes détaillés… l’expérience se rapproche d’un PC fixe compacté dans un format transportable.

Côté confort, Lenovo mise sur un écran PureSight de 8 pouces en WUXGA (1920 x 1200) avec 120 Hz et compatibilité VRR.

C’est la promesse d’une fluidité parfaite même dans les scènes rapides et une immersion totale dans vos RPG favoris.

Avec son ratio 16:10, les décors s’affichent de manière plus naturelle, et la luminosité élevée assure une bonne lisibilité même en extérieur ou dans le train.

Une réduction impressionnante : la Lenovo Legion Go S tombe à 446 €

Mais alors quelle mouche a bien pu piquer Rakuten ?! Au lieu de 629,99 €, la Lenovo Legion Go S (16 Go RAM + 512 Go SSD) est proposée à 446,25 € grâce au code promo ORDI15.

Cela représente une économie immédiate de 183 € (–30 %). Pour comparaison, elle est encore affichée à 539 € sur Amazon et Cdiscount, et à 629 € chez Boulanger ou Fnac. A ce prix, vous pourriez même la revendre au prix où vous l’avez achetée !

Lenovo et Rakuten : un duo rassurant

Lenovo s’impose depuis plusieurs années comme un acteur solide du gaming avec sa gamme Legion. Qualité de fabrication, suivi logiciel et performances sont au rendez-vous. Quant à Rakuten, il propose cette offre avec la garantie constructeur et livraison rapide, de quoi acheter en toute sérénité.

À saisir sans attendre

Avec sa puissance brute, son écran 120 Hz et son format nomade, la Lenovo Legion Go S se positionne comme un allié idéal pour les gamers exigeants qui veulent jouer partout sans compromis. Mais à ce tarif réduit, difficile d’imaginer que les stocks dureront longtemps…

Si l’offre n’est plus valable à l’heure où vous lisez ces lignes, vous pouvez consulter toutes les offres Lenovo Legion Go S du moment grâce au bouton ci-dessous. Mettez cet article en marque-page pour consulter régulièrement les promos !

