Gamescom 2025 : top 7 des jeux et accessoires qui ont marqué les esprits

Titres de jeux incontournables, accessoires surprenants et expériences sensorielles uniques, la Gamescom 2025 a réservé bien des pépites.

Cologne, Allemagne – La Gamescom 2025 a rassemblé une foule de passionnés, créateurs et fabricants venus dévoiler l’avenir du gaming. Entre nouveaux jeux attendus, accessoires innovants et expériences de cloud gaming et consoles portables, le salon a offert un aperçu des tendances à venir.

Les meilleures nouveautés en accessoires gaming

La firme de Jensen Huang a présenté la nouvelle version de la plateforme de jeux en ligne Nvidia GeForce Now au Gamescom 2025. Désormais, elle est équipée d’une RTX 5080 et d’une latence réduite à l’extrême.

GeForce NOW is getting a MASSIVE update in September!

✅ Blackwell Architecture with DLSS 4

✅ Up to 5K 120FPS

✅ 'Install-to-Play' doubles the library to 4.5K+ titles

✅ Racing wheel support

✅ 90FPS Steam Deck, 4K 120Hz on select LG TVs

✅ New CQS streaming with higher quality pic.twitter.com/D9OHxcO873 — Jacob Freeman (@GeForce_JacobF) August 25, 2025

La fluidité est plus qu’impressionnante, avec du 5K à 120 FPS ou du 1080p à 360 FPS pour les compétiteurs d’e-sport. Les visiteurs ont pu tester ces performances en conditions réelles, notamment avec des volants Logitech ou via le Steam Deck.

Côté consoles portables, la ROG Xbox Ally X a captivé le public. Inspirée des manettes Xbox, son ergonomie et son interface dédiée effacent les limites des appareils Windows traditionnels.

Adieu les tâches d’arrière-plan inutiles ! Place à des performances optimisées et à des sessions de jeu fluides, de Doom : The Dark Ages aux derniers hits PC.

IT'S OFFICIAL. The ROG Xbox Ally and ROG Xbox Ally X drop on October 16!



Get ready to take your gaming everywhere: https://t.co/RHdnT04EYg pic.twitter.com/m5ZiY1FUph — Xbox (@Xbox) August 20, 2025

L’expérience audio n’a pas été en reste. Les casques JBL Quantum 950 offrent un son spatial d’une grande clarté, avec réduction active du bruit.

En outre, ses coussinets mémoire de forme sont parfaits pour des marathons gaming. La recharge sans fil séduit ceux qui aiment le confort jusque dans les détails. Pour les budgets plus serrés, les modèles Quantum 650 et 250 proposent une immersion convaincante à prix doux.

Les Jeux qui se sont démarqués au Gamescom 2025

Resident Evil Requiem s’est imposé comme le titre de jeu phare du salon Gamescom 2025. La démo plongeait les joueurs dans la peau de Grace Ashford, piégée dans un centre médical obscur et poursuivie par une créature.

L’expérience alternait entre vue à la première et à la troisième personne, renforçant l’immersion. La sortie, prévue en février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, s’annonce déjà comme un des événements majeurs de l’année.

D’autres productions ont captivé le public. Cronos: A New Dawn et Hollow Knight: Silksong se sont enfin dévoilés en conditions réelles, révélant un gameplay exigeant et immersif.

Les démonstrations de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir et Black Myth: Zhong Kui ont montré le mélange de créativité et d’ambition technologique des studios. Leurs originalités ont capté l’attention des joueurs, qu’ils soient amateurs de puzzles, d’aventures narratives ou de combats intenses.

La simulation de course a trouvé une place de choix avec le volant Asetek Initium. L’expérience offre un retour de force d’une précision remarquable et des pédales réactives, permettant de ressentir chaque virage comme sur un vrai circuit. Proposé avec cockpit dédié, le kit complet a séduit les passionnés de course.

Enfin, une surprise olfactive a marqué les esprits. Le diffuseur OVR Omara projetait des molécules parfumées synchronisées avec l’action à l’écran. Cet accessoire coup de cœur ajoutait une dimension sensorielle inédite, renforçant encore l’immersion dans les univers virtuels.

