Dans les coulisses du développement de Donkey Kong Bananza 

Alors que l’excitation autour de Donkey Kong Bananza ne faiblit pas, peu de gens savent ce que sa création a impliqué. Ce jeu, un titre très attendu sur la nouvelle Nintendo Switch 2, est le fruit de 8 années de travail acharné où l’équipe de développement a repoussé ses limites. Je vous dis tout.

Une nouvelle vision pour l’univers de Donkey Kong

Dès l’origine, l’équipe de développement au sein de Nintendo EPD a souhaité dépasser les attentes liées aux classiques de la série. Le défi était de préserver l’essence visuelle de Donkey Kong et de renouveler en profondeur le gameplay ainsi que la direction artistique.

Cette volonté d’innover a été la force motrice du projet, qui a cherché à marier fidélité à la tradition et un regard neuf. Le but n’était pas de trahir l’héritage de la licence, mais de l’amener dans une nouvelle ère.

Ce positionnement s’est traduit par une réflexion globale au sein du studio. Le développement a débuté en 2017, peu après le lancement de la première Switch. À ce moment, l’équipe s’est inspirée de l’approche audacieuse de Super Mario Odyssey pour imaginer un monde où les joueurs auraient une liberté d’exploration inédite.

L’idée initiale d’un jeu de plateforme linéaire a été progressivement abandonnée au profit d’une structure de monde semi-ouvert. Ce choix, bien que prometteur, a considérablement rallongé le cycle de développement. Il oblige l’équipe à repenser de zéro de nombreux aspects de la conception.

Fiche technique

Titre : Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza Genre : Plateforme / Aventure 3D

Plateforme / Aventure 3D Éditeur : Nintendo

Nintendo Développeur : Nintendo EPD

Nintendo EPD Date de sortie : 17 juillet 2025

17 juillet 2025 Plateforme : Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Moteur graphique : Moteur voxel

Moteur voxel Technologies : Implémentation de la technologie AMD FSR1 pour la mise à l’échelle de l’image et l’affichage.

Implémentation de la technologie AMD FSR1 pour la mise à l’échelle de l’image et l’affichage. Modes de jeu : Solo, coopération locale à deux joueurs.

Solo, coopération locale à deux joueurs. Taux de rafraîchissement cible : 60 FPS (avec des baisses de performances occasionnelles).

60 FPS (avec des baisses de performances occasionnelles). Fonctionnalités clés : Mondes semi-ouverts, destruction d’environnements, personnages jouables multiples (Donkey Kong, Diddy Kong, Cranky Kong, Pauline), défis de collection.

Les plus grands défis techniques et créatifs

Diriger le développement d’un jeu d’une telle envergure implique souvent de jongler avec des contraintes techniques, des choix artistiques audacieux et la nécessité d’une cohésion d’équipe. Pour Donkey Kong Bananza, le principal défi a été de trouver un équilibre subtil entre héritage et innovation. Chaque niveau devait retranscrire l’esprit de la série avec des éléments inédits pour captiver une nouvelle génération de joueurs.

L’un des enjeux majeurs a également été l’exploitation optimale des capacités de la Nintendo Switch 2. Le développement a démarré bien avant que les spécifications de la console finale ne soient connues, ce qui a obligé les développeurs à faire des paris techniques. Par exemple, la décision d’utiliser la technologie AMD FSR1 (FidelityFX Super Resolution 1.0) pour l’upscaling, au lieu du DLSS de NVIDIA compatible avec le matériel de la console, a été prise très tôt.

Entre contraintes techniques majeures et souci de framerate

Ce choix, motivé par un développement long et des contraintes techniques héritées de la première Switch, a été vivement critiqué par des experts qui ont estimé que le jeu n’exploitait pas pleinement le potentiel du matériel. Les équipes ont dû compenser ce compromis et optimiser le jeu pour maintenir une résolution dynamique. Elle oscille entre 1080p et 1200p avec 60 FPS.

La mise en œuvre d’un moteur voxel pour la destruction de l’environnement a été un autre défi technique majeur. Gérer en temps réel les calculs pour les milliers d’objets destructibles et d’effets de particules a mis à rude épreuve le GPU et la RAM de la console. Cela a causé des baisses drastiques de framerate dans les zones les plus denses du monde souterrain.

Le rôle déterminant de Kazuya Takahashi et Kenta Motokura

Au cœur de ce projet se trouve la collaboration entre Kazuya Takahashi et Kenta Motokura. Leur complémentarité et leur savoir-faire ont apporté une dynamique inédite au développement.

Un regard neuf et des personnages inédits dans Donkey Kong Bananza

Kazuya Takahashi a apporté un regard d’expert sur la narration et l’intégration de nouveaux personnages. Cet homme a endossé le rôle de planificateur principal sur des jeux comme The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Il était aussi à la direction de titres comme Nintendo Land.

Il a apporté un regard neuf sur la narration et l’intégration de nouveaux personnages comme Pauline, qui n’est pas une simple amie à sauver, mais une experte en urbanisme. Sa sensibilité a orienté l’ensemble de l’équipe vers une cohérence scénaristique. Elle apporte une dose d’humour propre à la série.

Assurer l’expérience sensorielle et le rythme

De son côté, Kenta Motokura, directeur sur des succès critiques tels que Pikmin 3 et Super Mario 3D World, a supervisé le rythme général et l’expérience sensorielle. Soutenu par une équipe talentueuse, il a affiné chaque animation. Les développeurs ont travaillé chaque séquence jusqu’à atteindre la justesse recherchée pour les jeux de plateforme 3D moderne.

Ensemble, les deux hommes ont mis en œuvre une méthodologie agile. Cette approche aide l’équipe à réagir rapidement aux retours des tests et de valider les meilleures directions créatives. Leur expérience combinée sur des titres phares de Nintendo a été cruciale pour façonner l’identité de ce nouvel opus.

La création des environnements et l’importance du level design

Pour donner vie à la jungle exubérante, l’équipe a mené une réflexion approfondie sur l’atmosphère de chaque monde. Chaque univers a une identité forte et puise son inspiration dans la faune luxuriante. Les architectures étonnantes mêlent cultures exotiques et objets atypiques. La végétation animée, les interactions cachées et le bestiaire varié participent activement à l’immersion. Les développeurs ont testé pendant des semaines différentes ambiances lumineuses et colorimétries pour trouver le juste équilibre entre lisibilité et densité visuelle.

Le level design est le cœur du jeu. Chaque séquence se veut accessible, surprenante et gratifiante grâce à un sens du détail. Les chemins multiples, les raccourcis cachés et les pièges astucieux incitent les joueurs à rejouer les niveaux différemment. Basée la verticalité et la perspective, la progression devient plus riche et variée.

8 ans de développement, c’est encore la moyenne

Le cycle de développement de Donkey Kong Bananza, qui s’est étendu sur près de huit ans, n’a rien d’anormal dans l’industrie du jeu vidéo moderne. En réalité, cette durée de production s’inscrit dans la moyenne des titres AAA les plus ambitieux. La complexité technique et la direction artistique audacieuse exigent un investissement colossal en temps et en ressources.

C’est courant pour des projets de cette envergure. À titre d’exemple, le développement de Cyberpunk 2077, par CD Projekt Red, a duré huit ans. Cette production a coûté des centaines de millions de dollars. De même, Red Dead Redemption 2, chef-d’œuvre de Rockstar Games, a également nécessité près de huit ans de travail. C’est le temps nécessaire pour donner vie à un immense monde ouvert et une narration complexe.

Ce long développement reflète l’ambition des studios qui cherchent à repousser les limites technologiques. Tous cherchent à offrir une expérience de jeu toujours plus riche et immersive. Pour Donkey Kong Bananza, cette durée s’explique également par la transition d’une plateforme à une autre. C’est le reflet même de l’ambition de créer un jeu de plateforme en 3D qui rivalise avec les plus grands noms de l’industrie.

Plusieurs centaines de millions d’euros de budget

Le budget exact de développement de Donkey Kong Bananza n’a pas été officiellement révélé par Nintendo, mais plusieurs sources industrielles estiment qu’il se situe entre 80 et 100 millions d’euros, hors marketing. Le développement de Red Dead Redemption 2 a coûté plus de 170 millions de dollars, tandis que celui de Grand Theft Auto V a atteint un budget record de 265 millions de dollars.

Ces chiffres illustrent l’ampleur des investissements nécessaires pour créer une expérience de jeu de cette qualité, qui justifie également les prix de vente relativement élevés. Donkey Kong Bananza est proposé à un tarif standard de 59,99 € chez la plupart des revendeurs, avec des éditions spéciales qui atteignent 69,99 € selon les bonus inclus

Le rôle central de la communauté et des correctifs futurs

L’implication de la communauté a été un des axes forts du projet. Dès les premières étapes de prototypage, les retours des joueurs ont guidé l’élaboration des mécaniques de jeu. Cette écoute active a permis d’ajuster la courbe de difficulté et la progression générale. Les testeurs ont salué la transparence de l’équipe de développement.

Depuis le lancement, les forums spécialisés comme Reddit r/NintendoSwitch2 ou les serveurs Discord Bananza France regorgent de témoignages et de configurations optimisées. Ces retours ont déjà permis à Nintendo de corriger plusieurs bugs liés au mode coopératif et à l’affichage des objets.

La mise à jour 1.2 a apporté des améliorations notables, et un mode Performance Boost est actuellement en test, avec une sortie envisagée pour octobre 2025. Par ailleurs, des événements comme le Bananza Speedrun Challenge organisé en septembre à Berlin ont encouragé les joueurs à repousser les limites du gameplay. Cette dynamique communautaire, couplée à l’écoute active des développeurs, a laissé espérer une optimisation progressive du jeu.

