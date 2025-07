Switch 2 : on connaît enfin sa vraie puissance, et Nintendo n’a pas tout dit

Nous savons déjà ce que la dernière console portable de Nintendo a dans le ventre, et cela, sans sacrifier la portabilité. Mais derrière le silence habituel de la marque, des studios techniques montrent enfin la vraie puissance de la Switch 2. 1,2,3… Voici les révélations !

Nintendo ne parle pas souvent, alors des studios comme Virtuos ont pris la parole à sa place. Connus pour leurs portages de haute volée, les développeurs viennent de livrer de précieuses informations sur la vraie puissance de la Switch 2. Apparemment, la console hybride affiche des performances bien plus solides qu’on ne le pensait, flirtant avec celles de la Xbox Series S et de la PS4.

On en sait enfin un peu plus sur la vraie puissance de la Switch 2

Nintendo a lancé la très attendue Switch 2 ce 5 juin dernier. La question qui revient sans cesse sur toutes les lèvres est « la console est-elle vraiment puissante ? ». Et puisque Nintendo reste bouche cousue sur ce sujet, le studio Virtuos a décidé de s’exprimer. C’est un expert en portages de jeux vidéo et en remasterisations.

D’après Eoin O’ Grady, directeur technique chez Black Shamrock (une filiale de Virtuos), la Switch 2 se positionne entre deux univers. D’abord, celui d’un GPU proche de la Xbox Series S. Mais juste un petit cran en dessous, surtout en mode portable. Ensuite, un CPU comparable à celui de la PS4, avec une puissance légèrement supérieure.

Là où la Switch 2 marque des points, c’est avec sa compatibilité avec le DLSS de Nvidia. Cette technologie permet d’améliorer la qualité d’image sans pulvériser les performances. Ainsi, les jeux sont plus beaux, plus fluides, même en mode portable. La Xbox Series S, elle, n’en profite pas.

Qui plus est, le ray tracing simule de superbes effets de lumière et d’ombres. Pour une console hybride comme la Switch 2, c’est un exploit, et ça ouvre la porte à des rendus visuels très impressionnants, même sur un petit écran.

Pour les jeux bien optimisés, les performances devraient suivre sans souci. Notamment, 60 fps pour les jeux GPU-friendly et 30 fps sans douleur pour les autres. Toutefois, les titres qui s’appuient fortement sur le CPU (moteurs physiques poussés, animations complexes…) pourraient demander plus de boulot aux développeurs pour atteindre de bons résultats.

Avec un équilibre malin entre puissance, portabilité et innovations technologiques, je trouve que la Switch 2 est prête à surprendre. Elle ne joue peut-être pas dans la même cour que les PS5 ou Xbox Series X. Mais elle a de sacrés arguments pour marquer une nouvelle génération de joueurs.

