La PlayStation 6 sera dopée à l'IA... mais pas du tout comme vous croyez

Votre console va voir clair même quand ça rame. Sony prépare une PlayStation 6 dopée à l’IA, mais pas pour vous raconter des histoires.

Sony et AMD l’assurent : la PlayStation 6 ne sera pas un outil de génération automatique. L’IA ne servira ni à écrire des dialogues, ni à créer des personnages. Le but affiché est clair : renforcer les graphismes et améliorer la fluidité sans sacrifier la puissance brute.

Le projet Amethyst, fruit d’un partenariat entre Sony et AMD, vise une console plus réactive et visuellement plus fine. Jack Huynh, responsable chez AMD, évoque un système fondé sur le machine learning, avec pour priorité « la régénération de rayons et la génération de trames ».

Le projet Amethyst : cerveau caché de la PS6

Avec Amethyst, l’architecture de la PS6 intègre des algorithmes capables de faire plus avec moins. Grâce à FSR 4, la console pourra améliorer la résolution de manière intelligente sans forcer le GPU. Cela permettra aux jeux d’afficher des textures plus détaillées et des environnements plus stables.

L’apprentissage automatique pilotera aussi les réseaux neuronaux intégrés au rendu graphique, pour un éclairage plus fidèle et des reflets dynamiques. Une manière pour Sony de se concentrer sur l’expérience de jeu sans détériorer la performance générale.

Sony cherche avant tout à faire tourner ses futurs jeux à pleine puissance sans dégrader le réalisme. Grâce à la génération de trames, les scènes pourront être fluidifiées même lorsque la cadence tombe. Les réseaux neuronaux intégrés optimiseront le rendu de chaque image affichée à l’écran. La PlayStation 6 profitera ainsi d’une IA dédiée uniquement à la stabilité visuelle et à la performance globale. Cette technologie libérera de la bande passante pour la physique, les animations et les interactions dynamiques.

Pas d’IA générative imposée aux développeurs

Mark Cerny a précisé que l’usage d’outils comme ChatGPT resterait facultatif. « Nous fournissons des outils aux développeurs, mais nous ne remplaçons pas la créativité », a-t-il déclaré à IGN. Contrairement à Microsoft, qui mise sur la création automatisée, Sony préfère rester dans un rôle de facilitateur. La génération de contenu par IA ne sera donc pas intégrée d’office dans la PlayStation 6. Les studios garderont le contrôle complet sur l’écriture, les dialogues et les mécaniques de jeu.

Avec sa technologie basée sur l’IA, la PS6 promet des sessions de jeu plus réactives. Les calculs seront délégués à des systèmes internes capables d’ajuster dynamiquement l’affichage. L’objectif affiché est simple : faire mieux, plus vite, sans demander plus d’énergie. Sony mise sur une IA embarquée pour tirer le meilleur de chaque composant de la PlayStation 6, tout en préservant l’expérience de jeu des utilisateurs.

