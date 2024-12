PlayStation s’allie à ce géant de l’IA pour créer la PS6 et les jeux vidéo du futur !

Sony et AMD annoncent le « Project Amethyst » : une collaboration sur plusieurs années pour améliorer massivement les graphismes des jeux vidéo et créer des mécaniques de gameplay révolutionnaires grâce à l’IA. Une technologie qui pourrait être au coeur de la future PS6, et se propager à l’ensemble de l’industrie vidéoludique !

Après 50 ans de progrès, les jeux vidéo semblent avoir atteint un plafond en termes d’amélioration graphique et d’innovation de gameplay. Toutefois, ils pourraient à présent continuer leur évolution grâce à une technologie révolutionnaire : l’intelligence artificielle.

Ce 18 décembre 2024, Sony a annoncé un partenariat avec AMD, le géant des puces informatiques. Le but ? Créer de nouvelles technologies IA pour améliorer les graphismes et le gameplay des jeux vidéo.

Et pas uniquement sur PlayStation ! Les deux entreprises veulent établir une « collaboration profonde » pour travailler sur des « technologies basées sur le Machine Learning pour les graphismes et le gameplay ».

C’est ce qu’explique Mark Cerny, architecte en chef de la PS5 et de la PS5 Pro. Cette collaboration porte le nom de code « Project Amethyst ».

Mark Cerny unveiled "Codename Amethyst," a collaboration with AMD focused on advancing machine learning and AI for gaming. This initiative aims to enhance graphics and efficiency across various devices, with potential impact on future console architectures. pic.twitter.com/FpSuNELc4f

— Wccftech (@wccftech) December 18, 2024