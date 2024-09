Tencent dévoile GameGen-O : l’IA qui crée des jeux en monde ouvert comme GTA

Tencent, le géant chinois du jeu vidéo, vient de dévoiler GameGen-O : une IA capable de générer des jeux vidéo en monde ouvert comme GTA ou Red Dead Redemption ! Découvrez comment cet outil pourrait totalement révolutionner l’industrie du jeu vidéo d’ici quelques années seulement !

Après les textes, les images et les vidéos, les jeux vidéo semblent être la prochaine cible des IA génératives. Cette industrie à 350 milliards de dollars est sur le point d’être transformée par l’intelligence artificielle, et les choses avancent très vite.

Au cours des derniers mois, nous avons pu assister à l’émergence de plusieurs outils au potentiel révolutionnaire. En février 2024, Google a dévoilé Genie : une IA capable de créer des jeux de plateforme en 2D à partir de simples prompts textuels.

Plus récemment, début septembre 2024, le géant américain a présenté GameNGen : une IA qui peut générer des niveaux pour le célèbre jeu vidéo DOOM en temps réel à mesure que le joueur progresse !

Ces outils se limitent pour l’instant à des jeux old school, aux graphismes et au gameplay minimalistes, mais laissent clairement entrevoir un futur où les jeux vidéo AAA seront entièrement créés par l’IA.

C’est d’ailleurs ce qu’a prédit, dès 2023, le directeur financier de Xbox, Tim Stuart. Selon lui, d’ici quelques années, tout un chacun pourra donner vie à ses idées de jeu vidéo juste en le décrivant à un chatbot comme ChatGPT…

N’oublions pas non plus NVIDIA ACE, une intelligence artificielle permettant aux PNJ (personnages non joueurs) de s’engager dans des conversations réalistes et même de voir le joueur via sa caméra.

Cette IA est d’ores et déjà déployée dans le jeu vidéo Mecha Break, et bien d’autres studio chinois se préparent à la déployer à leur tour dans leurs futurs jeux.

À présent, c’est justement de Chine que nous vient une nouvelle IA générative de jeux vidéo encore plus impressionnante que celles révélées par Google…

Le géant du jeu vidéo Tencent a créé sa propre IA générative

Véritable mastodonte de l’industrie du jeu vidéo, Tencent vient de dévoiler GameGen-O : un modèle IA conçu pour générer des jeux vidéo « open world », à savoir des jeux en monde ouvert que le joueur peut explorer librement.

Ce style de jeu a été démocratisé par la célèbre série GTA de Rockstar Games, au point de pratiquement devenir la norme. Il s’oppose à la progression linéaire, par niveaux, qui servait jadis de standard dans tous les jeux vidéo.

De Final Fantasy à Zelda en passant par Assassin’s Creed, presque toutes les grandes sagas vidéoludiques sont désormais passées à une approche open world pour leurs opus les plus récents.

Or, GameGen-O utilise l’IA pour créer des personnages, des environnements, des actions et des événements de manière automatisée. Elle pourrait donc permettre à n’importe quel joueur de créer son propre jeu en monde ouvert en un claquement de doigts !

Toutefois, l’objectif est principalement de réduire le temps et le coût de développement des jeux vidéo par les professionnels.

Pour le moment, GameGen-O se contente de générer des séquences vidéo simulant le gameplay plutôt que de véritables jeux contrôlés en temps réel par le joueur. Néanmoins, à long terme, cet outil devrait évoluer pour permettre de créer de véritables jeux vidéo interactifs.

Ce modèle IA est entraîné sur un immense volume de données, incluant des informations issues de plus de 150 jeux modernes de différents genres et perspectives.

Plus de 4000 heures de vidéos de haute qualité ont aussi été utilisées pour l’entraînement, afin de s’assurer que l’intelligence artificielle génère des jeux engageants avec efficacité et précision.

Une IA capable de simuler les fonctionnalités d’un moteur de jeu

Tencent presents GameGen-O



Open-world Video Game Generation



We introduce GameGen-O, the first diffusion transformer model tailored for the generation of open-world video games. This model facilitates high-quality, open-domain generation by simulating a wide array of game engine… pic.twitter.com/DlBt9iiLYZ — AK (@_akhaliq) September 13, 2024

Selon le communiqué de Tencent, GameGen-O est « le premier modèle Transformer à diffusion conçu pour la génération de jeux vidéo en monde ouvert ». Il exploite donc la même technologie que les générateurs d’images tels que Stable Diffusion ou DALL-E.

En outre, « il facilite la génération de haute qualité en domaine ouvert, en simulant une large gamme de fonctionnalités de moteur de jeu, comme les personnages innovants, les environnements dynamiques, les actions complexes ou les événements divers ».

Au-delà d’un simple générateur de vidéos comme OpenAI Sora, GameGen-O permet aussi de « fournir une contrôlabilité interactive, permettant la simulation de gameplay ».

OGameData : le 1er jeu de données de jeu vidéo open-world

Pour développer GameGen-O, Tencent explique être parti de zéro en collectant et en traitant de nombreuses données afin de créer le premier jeu de données de jeu vidéo en monde ouvert : OGameData.

Ce dataset a été créé en collectant les données de plus d’une centaine de jeux vidéo en monde ouvert modernes, et en utilisant un pipeline propriétaire pour trier, filtrer et légender ces données.

Il sert de fondation pour l’entraînement du modèle, qui prend la forme d’un processus en deux étapes : le pré-entraînement, et le tuning d’instruction.

Game Gen – O: Open-world Video Game Generation



The first diffusion-transformer model tailored for the generation of open-world video games!!🤩 pic.twitter.com/rblHexMi8s September 13, 2024

Lors de la première phase, le modèle est pré-entraîné sur OGameData via le text-to-video et la continuation vidéo. Ceci permet à GameGan-O de générer des jeux vidéo en domaine ouvert.

Durant la seconde phase, le modèle pré-entraîné est gelé, et un InstructNet entraînable est utilisé pour le fine-tuning (ajustement). C’est ce qui permet la production des images suivantes basée sur les instructions structurelles multimodales.

Tout ce processus donne à l’IA la capacité de générer et de contrôler du contenu de manière interactive. Voilà pourquoi GameGen-O représente un premier pas très important dans la génération de jeux en monde ouvert via l’IA !

Cette technologie pourrait servir d’alternative aux techniques de rendu traditionnelles, en combinant la génération créative avec les capacités interactives.

Tencent's GameGen-O is described as the first diffusion transformer model tailored for the generation of open-world video games. The paper says that it allows high-quality, open-domain generation by simulating characters, dynamic environments, complex actions and events.… pic.twitter.com/esrRK9BKYS — Saemin Ahn – seldom malice, full commit (@Saemin4655) September 15, 2024

Personnages, environnements, actions et événements

L’intelligence artificielle GameGen-O excelle dans plusieurs domaines. Elle peut créer des personnages avec des attributs et des comportements uniques, ajoutant profondeur et variété au monde d’un jeu vidéo.

Elle peut également créer des environnements immersifs dans différents styles et genres, allant de la forêt luxuriante à la ville animée.

Il est même possible de lui demander de créer des actions et des événements pour rendre le monde du jeu plus vivant, avec un gameplay dynamique et engageant.

Néanmoins, elle présente encore des limites. Les contrôles interactifs se limitent à de simples mouvements, limitant la capacité du joueur à influencer le monde directement.

Il faudra patienter pour qu’elle évolue et permette des contrôles plus directs, rendant le gameplay plus dynamique et réactif…

Une possibilité d’intégration avec des outils existants

Un autre point de GameGen O est la possibilité de l’intégrer avec des moteurs de jeu vidéo, une génération d’assets en temps réel ou une narration adaptative.

L’IA pourrait donc étendre les capacités des moteurs de jeu, permettre la création de mondes dynamiques et adaptatifs, et créer des histoires réagissant aux actions et aux décisions des joueurs.

Notons d’ailleurs que le moteur GiiNEX de Tencent utilise lui-même l’IA pour permettre de concevoir rapidement des villes à grande échelle. En combinant ces deux IA, il pourrait être bientôt possible de créer automatiquement un jeu de l’envergure de GTA VI !

Cette annonce de Tencent tombe à un moment où l’industrie peine à renouveler le genre des jeux en monde ouvert. Le trailer de Assassin’s Creed Shadows, publié par Ubisoft le 13 septembre 2024, reçoit un accueil très mitigé de la part des joueurs…

ca va pas très bien ubisoft… pic.twitter.com/PiJDHMHqSs — Psyhodelik (@Psyhodelikus) September 15, 2024

L’arrivée de GameGen O et d’autres IA similaires pourrait donc offrir un nouveau souffle à ce domaine, en augmentant massivement la taille des mondes ouverts ou en permettant aux joueurs de créer eux-mêmes leurs univers !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous impressionné par cette IA ? Pensez-vous que l’intelligence artificielle puisse réellement révolutionner l’industrie du jeu vidéo ? Que va-t-il se passer selon vous au cours des prochaines années ? Partagez votre avis en commentaire !

