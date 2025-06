La PS6 explose la PS5, mais Sony oublie un truc important

La future PS6 pourrait faire exploser la qualité graphique, mais pas dans tous les domaines techniques. Derrière la promesse d’une console deux fois plus puissante, des limites inattendues se profilent déjà.

La PlayStation 6 reposera sur une architecture GPU inédite baptisée UDNA, conçue par AMD. D’après les informations partagées par Kepler_L2 sur les forums Neogaf, cette base technique commune avec la prochaine Xbox mettrait l’accent sur deux axes : le ray-tracing et l’intelligence artificielle.

L’idée est simple : améliorer l’éclairage dynamique et le traitement IA pour obtenir une image plus fine et plus fluide. Les calculs de lumière en temps réel et le supersampling IA pourraient être multipliés par deux, trois ou quatre selon les situations. Ce bond en qualité graphique s’expliquerait par des optimisations techniques profondément ancrées dans la structure même de cette nouvelle puce graphique.

Des performances variables selon les usages visés

Si la PS6 promet des effets spectaculaires en ray-tracing, tous les domaines ne bénéficieront pas du même élan. Selon Kepler_L2, l’architecture UDNA proposerait une progression d’environ 20 % en rastérisation, c’est-à-dire l’affichage traditionnel d’images sans effets lumineux avancés.

Pour les jeux qui s’appuient surtout sur la puissance brute de calcul, les gains pourraient paraître moins frappants. À titre de comparaison, une carte graphique Radeon RX 9000 propose aujourd’hui des performances similaires. Cela signifie que certains titres pourraient paraître très proches de ce que l’on connaît déjà, visuellement parlant, du moins hors traitement IA.

Une absence technique qui pèse sur la rastérisation

Le manque de mémoire 3D V-Cache sur la future puce de Sony pourrait limiter certains aspects sur la PS6. Cette technologie permet d’augmenter la bande passante, donc la vitesse d’échange des données graphiques. Sans cette mémoire, les performances traditionnelles seront probablement bridées, même si les effets IA seront renforcés.

Cette configuration ne pénalisera pas les studios qui misent sur le rendu dynamique, mais limitera les développeurs utilisant des moteurs plus classiques. Un équilibre difficile à trouver dans une console qui veut aller plus loin, mais pas dans toutes les directions.

La vraie puissance dépendra des unités de calcul

Pour l’instant, aucun chiffre précis n’a été confirmé sur le nombre d’unités de calcul présentes dans la PS6. Ce paramètre déterminera la puissance finale. À titre de comparaison, la PS5 Pro embarque 60 unités, la Xbox Series X en utilise 56 et certaines cartes Radeon RX récentes en disposent de 64. Si Sony augmente ce chiffre, les jeux gagneront globalement en fluidité et réactivité, quelle que soit la technologie exploitée.

En revanche, si l’architecture est optimisée uniquement pour l’IA et le ray-tracing, certaines scènes pourraient créer un contraste entre éléments très détaillés et autres beaucoup plus simples. Le hardware final sera donc scruté de près.

Avec la PS6, Sony semble clairement viser une nouvelle génération plus spectaculaire dans ses effets visuels et son traitement IA. Mais l’équilibre entre graphismes innovants et performance globale reste incertain. Les joueurs friands de détails lumineux seront comblés, les autres devront peut-être attendre davantage. L’absence de certaines technologies ne sera pas compensée partout. Le pari de Sony : impressionner visuellement sans tout réinventer. À condition que les unités de calcul suivent.

