Acheter la PS5 Pro : bonne ou mauvaise idée ? L’avis des premiers testeurs

Comme nous le savons tous, Sony sort la PS5 Pro le 7 novembre avec des promesses ambitieuses. Ray tracing amélioré, nouvelle technologie PSSR et une puissance accrue pour des graphismes encore plus impressionnants. Mais les retours des premiers testeurs laissent planer des doutes. Explications.

En effet, la PS5 Pro promet un GPU boosté de 62 %, 16,7 téraflops, 18 Go de RAM, 2 To de stockage. Techniquement, elle marque un bond en avant. Pourtant, certains testeurs s’interrogent sur la pertinence de cette évolution.

Selon eux, la PS5 répond déjà parfaitement aux besoins de la majorité des joueurs. La PS5 Pro, vendue 800 €, vise uniquement les gamers exigeants et prêts à investir pour une configuration optimale.

D’abord, un regard sur la technologie PSSR et le mode d’affichage

Ce PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) repose sur l’IA pour améliorer l’upscaling, rendant l’image plus nette et détaillée que jamais. J’admets que c’est une innovation majeure de la PS5 Pro.

Au lieu d’un simple étirement de l’image, le PSSR utilise le machine learning pour créer des textures et optimiser la netteté globale. The Verge souligne l’impact notable de cette technologie sur des jeux comme Final Fantasy VII Rebirth. Les détails sont perceptibles même à distance.

Cependant, un détail, que Polygon a évoqué, dérange : « Il n’y a aucune indication dans l’interface que le PSSR est actif, et aucun outil de comparaison intégré aux jeux supportés. » Les joueurs devront donc faire confiance aveuglément au système.

En ce qui concerne le mode d’affichage, Sony en a introduit plusieurs dans la PS5 Pro. Chacun d’eux optimise la console pour des paramètres spécifiques : qualité graphique, fluidité d’image, ou compromis entre les deux.

Cette variété est avantageuse pour ajuster l’expérience selon ses préférences, toutefois, Numerama la critique. Dans le jeu Stellar Blade, par exemple, de nombreux modes d’affichage sont disponibles avec des noms peu clairs et extravagants.

Cela oblige les joueurs à tester chaque mode pour identifier celui qui correspond le mieux à leurs attentes. Ce processus risque de décourager ceux qui préfèrent une expérience de jeu simple et directe.

Acheter la PS5 Pro : un ray tracing plus performant garanti

L’amélioration du ray tracing est une des principales promesses de la PS5 Pro. TechRadar affirme par exemple : « Dans Alan Wake 2, les fenêtres et les sols brillants montrent des reflets ray-tracés réalistes qui donnent vie aux pièces. »

Cependant, les critiques nuancent l’intérêt de cette avancée. Il paraît que l’effet n’est perceptible que si l’on dispose d’un écran 4K 120Hz et que l’on se trouve à moins de 3 mètres de la télévision. Autrement, ces détails se diluent, rendant difficile la justification des 800 € investis dans la PS5 Pro.

Les développeurs, en revanche, montrent un certain enthousiasme. Insomniac Games, responsable de la série Spider-Man, promet de tirer parti du matériel pour offrir des jeux visuellement bluffants.

Dans Marvel’s Spider-Man 2, les modes « Fidelity Pro » et « Performance Pro » exploitent au mieux la PS5 Pro. L’un privilégie le ray tracing et l’autre maintient les 60 fps tout en assurant une qualité graphique exceptionnelle.

Selon TechRadar, cette console est en passe de devenir le support idéal pour les titres visuellement ambitieux. Et ce, même si ces bénéfices ne s’adressent qu’à une niche de joueurs équipés d’écrans compatibles.

Quant à la rétrocompatibilité, elle révèle quelques surprises. Des titres PS4 comme Red Dead Redemption 2 et Days Gone profitent d’améliorations, notamment des textures plus nettes et des ombres mieux définies.

Ces ajustements sont toutefois discrets et ne transforment pas radicalement l’expérience de jeu sur des anciens titres. Un point à prendre en compte si vous comptez exploiter la PS5 Pro pour ces classiques.

Autres détails à savoir pour répondre à la vrai question

L’ajout du Wi-Fi 7 est un plus technique. Et ce, même si son intérêt reste limité pour ceux qui n’ont pas encore la fibre ou un routeur compatible. Je crois que sur ce point, Sony anticipe un futur où la connectivité sans fil de pointe sera un standard.

Mais pour le moment, c’est surtout un argument marketing qui ne se traduit pas par un gain concret pour les gamers.

L’absence de lecteur de disque en standard suscite aussi la controverse. De nombreux testeurs trouvent absurde qu’une console premium en fasse l’impasse. Numerama a même comparé cette décision à une Ferrari équipée de simples enjoliveurs. Un choix jugé décevant pour un produit aussi coûteux.

Alors maintenant, je vais répondre à la fameuse question : Acheter la PS5 Pro, bonne ou mauvaise idée ?

Si votre installation actuelle n’inclut pas un écran 4K 120Hz et des enceintes performantes, la PS5 Pro ne vous apportera qu’une amélioration minime. Les joueurs équipés pour profiter pleinement des capacités de la console pourraient être tentés. Mais je pense que la PS5 standard reste un choix plus raisonnable pour la plupart.

Les jeux à venir comme GTA VI promettent une expérience optimisée pour cette console, certes. Cependant, acheter la PS5 Pro aujourd’hui dans l’attente de ces nouveautés reste discutable.

Tout ça pour dire qu’investir 800 € en espérant des évolutions d’ici quelques années s’avère risqué. Toutefois, cela n’engage que moi, vous pouvez être d’un tout autre avis. D’ailleurs, je serai bien ravie de connaître votre opinion.

