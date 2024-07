GTA VI dispo en version bêta ? Non c’est juste un dangereux malware

Non, Rockstar Games n'a pas annoncé une quelconque version de GTA IV. De plus, il n'y a pas encore de leaks concernant cette information sur les réseaux sociaux. Ainsi, si vous voyez un mode bêta de GTA VI, méfiez-vous.

On est tous impatients d'avoir un personnage féminin dans un GTA, et aussi de se balader dans Vice City 2.0. Les hackers ont compris la situation, et ils ont créé un malware dangereux. Le but était de nous duper par une version bêta de GTA VI. Ces fichiers circulent actuellement sur internet, et les moyens vigilants pourront tomber dans le piège. Faites très attention.

2025 est toujours l'année de sortie de GTA VI

Le teaser du 6e opus de Grand Theft Auto a secoué le monde entier. On a pu voir un jeu open world qui défie Red Dead Redemption 2. Mais ce n'était pas la seule information importante. En effet, Rockstar Games a aussi teasé la sortie de GTA VI. Rendez-vous en automne 2025.

Mais il y a actuellement une soi-disant version bêta du jeu. Cette dernière est disponible pour les curieux. Tout est gratuit en plus. Pourtant, vous aurez un logiciel malveillant une fois que vous l'auriez téléchargé.

L'approche est très efficace. En effet, les hackers utilisent les réseaux sociaux pour répandre le malware. Ils font des publicités sponsorisées, avec des extraits du teaser et du gameplay. Le rendu est très convaincant, surtout pour les plus impatients.

À noter que GTA VI sortira d'abord sur les consoles next-gen, à savoir la PS5 et la Xbo Series. Pour les adeptes du PC, il faut encore faire preuve de patience. C'est une stratégie assez connue dans les rangs de Rockstar Games.

Un gros titre, une opportunité pour les hackers

GTA VI n'est pas la première victime. Effectivement, les hackers surfent toujours sur les gros titres pour lancer leurs malwares.

Ils exploitent l'impatience des fans pour les duper. Leurs techniques sont très sophistiquées, et ils parviennent même à imiter les sites des grands noms du gaming.

Fake Grand Theft Auto VI Beta Download Spreads Malware



https://t.co/AwFA4lLb3o July 22, 2024

La méfiance est alors la seule issue pour les gamers. Prenons l'exemple de GTA VI. Encore une fois, Rockstar Games n'a pas encore sorti de version bêta. De plus, le studio souhaite garder le secret sur ses jeux. Souvenez-vous, il a été contraint de sortir le teaser de GTA IV après une fuite dans ses bases de données.

Mais si cette information ne suffit pas, vous pourrez aussi visiter le site officiel du studio en question. En alternative, n'hésitez pas à consulter les canaux de communication officiels. Et ne cliquez surtout pas sur les publicités sponsorisées.

Soyez patient, et vous pourrez jouer à GTA VI en toute sécurité

Peu importe la date de sortie, GTA VI marquera l'histoire du gaming. En effet, c'est la première fois qu'on sera dans la peau d'un personnage féminin dans un Grand Theft Auto. Dénommée Lucia, elle sera au côté de Jason dans le jeu.

La map est aussi un atout de GTA VI. On se promènera à nouveau dans Vice City, et dans tous les recoins de Leonida. C'est une réplique de la Floride, avec ses diversités de paysage. Les Everglades, les villes, les immeubles, les plages, etc.

Mais le teaser cache une dernière surprise. Il y a quelques îlots sur la carte. Une balade vers les Caraïbes ? On en saura plus à la sortie du jeu.

Ça y est, vous avez les informations nécessaires pour ne pas tomber dans le piège des hackers. Une fois que vous aurez le jeu, est-ce que vous vous focalisez sur la campagne principale ? Ou comme moi, voulez-vous d'abord visiter Leonida avant de vous lancer ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.