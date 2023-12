GTA 6 : l’ado qui a leak le trailer condamné à perpétuité

Le hacker de 18 ans, qui a attaqué Rockstar, Nvidia, Uber et d’autres entreprises vient d’être condamné à la prison à vie. Il a été impliqué dans le récent leak du trailer de GTA 6.

Arion Kurtaj, un hacker de 18 membres du groupe Lapsus$ vient d’être condamné à perpétuité. Il est à l’origine du leak du trailer de GTA 6. Cette situation a contraint Rockstar de lancer son annonce quelques heures avant le rendez-vous. En plus, ce hacker au profil particulier avait déjà piraté 90 vidéos sur GTA 6 en 2022. Un génie de la high-tech, ou un hacker déterminé ? Peu importe la réponse, Arion Kurtaj ne sortira pas de prison sans l’accord d’un médecin.

Un smartphone, une souris, et un Amazon Fire Stick

Le jeune hacker a utilisé une technique de hacking très sophistiquée pour pirater les serveurs de Rockstar Games. Avec un smartphone, une souris, et un Amazon Fire Stick, ce spécialiste a réussi une des plus grosses fuites de données de l’histoire. À noter qu’il n’avait pas la possibilité de se connecter à Internet.

Arion Kurtaj, connu aussi sous le pseudonyme « A.K » avait alors hacké 90 extraits du titre phare de 2025, ainsi que les codes sources du jeu. Il a publié ces données sur un forum. Le leak du trailer de GTA 6 est le summum de ce piratage informatique.

Le jeune hacker a été interpellé par la police britannique quelques jours après son coup. Mais à cause de sa maladie, « A.K » n’était pas apte à subir son procès. En effet, ce pirate informatique souffre d’un autisme aigu. Cette pathologie serait peut-être la raison de ses actes, et de sa capacité à hacker les systèmes les plus sophistiqués.

Une peine à vie dans une prison-hôpital

Le responsable du leak du trailer de GTA 6 va purger sa peine dans une prison-hôpital. Il n’y a aucune possibilité de sortie sans l’autorisation des médecins. Mais Arion Kurtaj ne sera pas libéré d’ici peu à cause de ses ambitions. La dernière évaluation sur sa santé mentale montre clairement qu’il représente toujours un danger pour le public. Selon les médecins, A.K « continuait d’exprimer son intention de revenir à la cybercriminalité dès que possible ». De plus, certains ont témoigné que le jeune hacker était extrêmement violent lors de sa détention.

Des millions de dollars de perte pour Rockstar Games

Certes, Arion Kurtaj souffrait d’une maladie mentale assez dévastatrice. Pourtant, cet argument n’a pas impacté l’objectivité du juge. Avec son groupe, ils ont déjà attaqué plusieurs entreprises, et ont causé des dégâts conséquents.

Rockstar Games a subi le même sort. En effet, le leak du trailer de GTA 6 et les autres fuites de données a coûté environ 5 millions de dollars au studio. L’impact psychologique sur les développeurs est aussi à considérer dans cette situation. Heureusement, ce piratage n’a pas freiné le travail de ces professionnels du jeu vidéo. Il sera toujours possible de profiter de ce titre phare lors de son lancement officiel en 2025.