GTA VI : pourquoi le trailer fait déjà polémique ? C’est une énorme…

Déception pour certains. Le trailer de GTA VI est là ! Initialement prévue pour le 5 décembre 2023 à 15 heures, la bande-annonce a finalement leak en fin de soirée et Rockstar a donc choisi de publier la vidéo officielle avant l’heure. Est-ce vraiment la claque tant attendue, le jeu du siècle que beaucoup prophétisaient ? Pas sûr…

Après d’innombrables fuites et rumeurs, plus de 10 ans après GTA V, le tout premier trailer de GTA VI a enfin été dévoilé. Ça y est : les fans de la saga vidéoludique la plus lucrative de tous les temps ont enfin un aperçu de la suite tant attendue.

On peut y découvrir Lucia, la toute première protagoniste féminine de la franchise. Elle est le personnage principal, aux côtés d’un autre personnage masculin dont le nom n’est pas encore connu. Entre amour et crime, leur relation est un clin d’œil direct à Bonnie and Clyde.

En outre, l’action prend place à Vice City : une ville inspirée par le Miami de Scarface, qui a déjà servi de décor pour l’un des opus les plus cultes paru en 2002.

Toutefois, ce nouveau jeu ne nous propose pas de replonger dans la Floride des années 80. Il se déroule bel et bien dans l’époque contemporaine, et semble promettre une satire acerbe de la société américaine actuelle…

Au gré de ce trailer d’une durée de 1 minute 30, on peut voir de nombreuses plages, des bateaux, des maillots de bain et des bayous. Courses de voiture sur l’autoroute, speedboats, avions et motocross sont au rendez-vous pour nous permettre d’entrevoir l’immensité de Vice City.

On découvre également qu’il y aura dans le jeu un réseau social inspiré par X, sur lequel les gens font le buzz en festoyant sur des bateaux, en repêchant un alligator dans une piscine ou en twerkant sur une voiture en mouvement.

Bien évidemment, le crime reste au premier plan avec des courses poursuites et des braquages de banque. Le ton est donné.

Dire que ce trailer était attendu est un euphémisme, puisque des millions de gamers prenaient leur mal en patience. Plus de 10 ans après sa sortie, GTA V demeure l’un des jeux les plus populaires de tous les temps.

Plus de 190 millions d’exemplaires ont été vendus, pour un revenu total de 7,7 milliards de dollars. Le seul jeu vidéo plus vendu est Minecraft, avec 300 millions de copies écoulées.

La saga Grand Theft Auto entamée en 1997 doit sa popularité à son extrême violence, son aspect immoral et son humour à l’acide sulfurique. On peut considérer que GTA a introduit le concept de jeu en monde ouvert, aujourd’hui omniprésent dans l’industrie du jeu vidéo.

Now that the #GTA6 trailer is out, here's the #GTA release timeline:



✅ 1997 – GTA

✅ 1999 – GTA 2

✅ 2001 – GTA 3

✅ 2002 – GTA: Vice City

✅ 2004 – GTA: San Andreas

✅ 2008 – GTA IV

✅ 2013 – GTA V

✅ 2025 – GTA VI



What's your favorite #GTA series that you've played?… pic.twitter.com/KGcSsiF0H7 — MohPlay Inc🎮🎮 (@mohplay_inc_) December 5, 2023

Lâchés dans un vaste environnement inspiré du monde réel, les joueurs jouissent d’une liberté totale et peuvent voler des voitures, agresser des passants ou commettre toutes sortes de crimes. Une véritable catharsis pour le joueur lambda qui rêve de s’évader de son quotidien docile.

Alors, comment mettre tout le monde d’accord quand toute la planète a les yeux rivés sur vous ? C’est difficile, voire impossible, et ce premier trailer s’accompagne de son lot de controverses…

Un leak précoce pousse Rockstar à sortir le trailer plus tôt

Alors que le trailer était censé sortir sur YouTube le 5 décembre 2023 à 15 heures, heure française, un mystérieux compte sans photo de profil a publié la vidéo sur X en fin de soirée le 4 décembre.

Les plans de Rockstar sont tombés à l’eau, et la firme américaine n’a eu d’autre choix que de lâcher la vidéo officielle plus tôt que prévu en demandant aux joueurs de regarder cette version.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

Pour l’heure, on ignore toujours qui est à l’origine du leak… mais certains lui prédisent déjà un destin funeste.

The GTA 6 leaker answering his phone this morning

pic.twitter.com/jVsjwsXHeX — Otto♡︎ (@PromesLFC) December 5, 2023

the GTA 6 leaker waking up in a red room with a camera facing him pic.twitter.com/MUW7uhxEAM — Caine🇱🇨 (@Jrsmithin45) December 5, 2023

Rappelons que ce n’est pas le premier leak de GTA VI. En 2022, un hacker est parvenu à pirater les serveurs de Rockstar et a publié plus de 90 minutes d’extraits de la version pre-alpha encore en développement. On pouvait notamment découvrir le club de strip-tease et le braquage d’un petit restaurant.

Des streamers Twitch bannis à la pelle

Suite à la parution précoce du trailer sur X et TikTok, les médias, les streamers et autres producteurs de contenu du monde entier se sont précipités pour être les premiers à partager leurs réactions à cette bande-annonce.

Toutefois, ils ont été accueillis par une vague de bannissements et de menaces de poursuites. Le site IGN et la chaîne YouTube Kinda Funny ont vu leurs vidéos et streams bloqués presque immédiatement.

De même, sur TikTok, les streams ont été rendus muets automatiquement. Ceci s’explique très certainement par l’utilisation d’une chanson protégée par les droits d’auteur dans le trailer : « Love is a Long Road » par Tom Petty.

Certains fans ont accusé Rockstar, mais d’autres estiment que les algorithmes des plateformes comme YouTube ont rejeté automatiquement cette chanson protégée comme à leur habitude.

La plupart des streams de réactions ont d’ailleurs pu être restaurés après une courte interruption. Autant dire que le lancement de cette première bande-annonce a été pour le moins mouvementé !

De beaux graphismes, mais à part ça ?

GTA 6 looks like modern day America.



I thought people played video games to escape reality? pic.twitter.com/khpoQsOpLU — iamyesyouareno (@iamyesyouareno) December 5, 2023

La première chose qui frappe en voyant le trailer, c’est la beauté du moteur graphique. Par rapport à GTA V, les graphismes ont fait un véritable bond en avant. Les effets de lumière, la physique des personnages sont impressionnants.

On constate aussi que Rockstar a tenu compte des critiques sur le manque d’espaces intérieurs dans GTA V, puisqu’il semble désormais possible d’entrer dans un grand nombre de bâtiments dont l’intérieur est visible depuis la fenêtre.

Toutefois, une question se pose : 12 ans après GTA V, quelle innovation nous propose GTA VI en termes de gameplay ? Pour l’heure, ce nouvel opus semble être une simple évolution de la même recette qui perdure depuis 1997.

Les fans seront sans doute ravis de se retrouver en terrain connu. Cependant, à l’heure où l’IA s’apprête à transformer le monde du jeu vidéo en profondeur, on peut craindre que le succès de ce GTA ne soit que de courte durée face aux jeux totalement révolutionnaires qui se profilent à l’horizon…

GTA 6 STRIPPERS WILL HAVE JIGGLE PHYSICS pic.twitter.com/hVwwC6Dpf0 — Red ❤️‍🔥 (@RedLightning420) December 5, 2023

“I’m playing GTA 6 for the plot”



The plot: pic.twitter.com/pr6JE9xWOc — KrunchBar🔜AnimeNYC (@DMV_KrunchBar) December 5, 2023

Une date de sortie encore très lointaine… surtout sur PC

Après ces premières images enthousiasmantes, c’est une véritable douche froide qui attendait les fans. La fin du trailer annonce une date de sortie fixée à 2025 !

Il faudra donc patienter plus d’un an pour pouvoir enfin jouer à ce jeu. L’attente ne fait finalement que commencer.

Me trying to make sure i don’t die before GTA 6 drops😭 pic.twitter.com/q8nqY8fsme — Philemon (@topboyphilemon) December 5, 2023

GTA 6 coming in 2093.

It's only the meme ejlnjoy. pic.twitter.com/1C36nNEyh6 — V/R Football (@pixelperfect44) December 5, 2023

Me Seeing GTA 6 COMING IN 2025 pic.twitter.com/cn8yt6nYAH — Nappy2K (@Nappy2K_) December 5, 2023

With GTA 6 releasing in 2025 I probably only have about 3 GTAs left in my lifetime pic.twitter.com/oH8znofRdx — 🤓💀 (@forznii) December 5, 2023

Et c’est encore pire pour les joueurs PC ! La sortie initiale en 2025 sera réservée aux consoles PS5 et Xbox Series X/S, tandis que la version pour ordinateur n’est même pas mentionnée. Rappelons que pour GTA V, elle n’avait été lancée qu’un an après la version consoles.

On peut comprendre que Rockstar s’y prenne à l’avance pour faire monter la « hype » petit à petit (même si elle semble déjà à son paroxysme. Toutefois, certains joueurs estiment que le trailer aurait pu être publié en 2024 pour réduire l’attente jusqu’à la sortie.

En somme, même si ce premier trailer de GTA VI a parfaitement réussi à générer un énorme buzz sur tous les réseaux sociaux, Rockstar aura fort à faire pour parvenir à répondre à cette attente incommensurable avec un jeu suffisamment complet et novateur pour surpasser GTA V…

Et vous, quel est votre avis ? Ce jeu va-t-il être une claque ou un fiasco industriel ?