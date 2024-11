Il commande une PS1 de collection : ce qu’il reçoit va vous faire hurler de rire

Le monde du rétro-gaming a ses mystères, et parfois, ses erreurs hilarantes. Imaginez commander une PS1 de collection et recevoir… une NES, la console iconique de Nintendo ! Voilà l’aventure d’un amateur de jeux vidéo, qui voulait une pièce de collection mais a été surpris par une erreur de colis.

Sur Reddit, un utilisateur raconte la mésaventure de son ami. Ce dernier a commandé une PlayStation One (PS1) et à la place, il a reçu un NES maquillé. Il s’apprêtait à célébrer les 30 ans de PlayStation, mais malheureusement pour lui, sa nostalgie s’est transformée en un véritable gag.

PS1 de collection : un hommage aux débuts de la PlayStation

Depuis quelque temps, Sony alimente l’actualité, notamment avec des événements autour de la PlayStation et de ses nouveaux jeux. Récemment, la conférence State of Play a dévoilé de nouvelles informations sur les jeux à venir pour la PS5 et le PS VR2.

Cependant, cet événement a reçu un accueil mitigé de la part des joueurs. Certains ont critiqué la forte proportion de jeux remasterisés, ressemblant à ceux de Nintendo Direct.

Les fans espéraient sûrement davantage de titres inédits. Même le nouvel opus Ghost of Yotei, du studio derrière Ghost of Tsushima, n’a pas comblé leurs attentes.

Le dernier State of Play s’est clairement orienté vers la nostalgie et la modernisation de licences déjà existantes. Des titres comme Horizon Zero Dawn Remastered ou Legacy of Kain : Soul Reaver 1+2 Remastered en sont de bons exemples.

D’ailleurs, Sony semble avoir misé sur cette corde ces derniers temps, surtout avec l’arrivée imminente de la PS5 Pro en novembre. Pour marquer les 30 ans de la PlayStation, par exemple, l’entreprise a aussi annoncé un modèle de console aux couleurs de la PlayStation One.

Une NES déguisée en PS1 : l’erreur de collection du siècle !

Il faut savoir que certains n’ont pas attendu l’anniversaire officiel pour célébrer les 30 ans de la PlayStation. Peut-être avaient-ils anticipé la rareté, car les précommandes ont été marquées par des scalpers, des bugs, et des files d’attente interminables.

Quoi qu’il en soit, c’est le cas d’un amateur de jeux rétro. Pour marquer cet anniversaire, il a commandé la PS1 sur un site de vente entre particuliers. Son ami, l’utilisateur Comfortablemount993, l’a raconté sur Reddit.

Apparemment, son ami a reçu un colis qui n’a rien d’une PlayStation. À la place, il découvre une Nintendo Entertainment System (NES) relookée maladroitement pour imiter une PS1.

C’est une mésaventure, certes, mais c’est aussi hilarant. D’ailleurs, cela me rappelle qu’autrefois, Nintendo et Sony avaient envisagé une collaboration pour rivaliser avec la SEGA Mega Drive.

Je dois dire que parfois, ces plateformes de vente entre particuliers offrent des affaires intéressantes. Tout ça pour dire que je comprends pourquoi ce gamer a opté pour un tel site.

Cependant, le domaine du rétro gaming est réputé pour attirer les arnaques, alors il faut se méfier. Si un jour vous devez acheter sur ces sites, je vous recommande de vérifier l’authenticité des produits avant de commander.

Et vous, qu’est-ce que vous conseiller ?

