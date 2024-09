PS5 Pro édition 30ème anniversaire : si vous aviez la PS1, vous allez être nostalgique

À l’occasion du 30ème anniversaire de la PlayStation, Sony ravive la flamme des premiers fans en dévoilant des éditions spéciales de la PS5 et de la future PS5 Pro. Avec des designs inspirés de la légendaire PS1.

Une belle manière de célébrer trois décennies de succès dans l’univers du jeu vidéo ! Ainsi, Sony a choisi de rendre hommage à sa toute première console. La marque offre alors une édition spéciale qui rappelle le design de la PS1. Ces PS5 et PS5 Pro version 30ème anniversaire séduiront sans aucun doute les amateurs de PlayStation. Une réelle fusion de souvenirs d’enfance et technologies de pointe.

PS5 et PS5 Pro 30ème anniversaire : revivez l’âge d’or de la PlayStation

Le 30ème anniversaire de la PlayStation approche et pour marquer l’événement, Sony a donc décidé de créer une version exclusive de la PS5 et de la future PS5 Pro. Celles-ci rendent hommage à la toute première PlayStation, sortie au Japon en 1994. Ces nouvelles consoles arborent ainsi le célèbre coloris gris et le logo rétro de la PS1.

Sony qui joue sur la nostalgie des fans, ce n’est pas du nouveau ! En 2014, la marque avait déjà lancé un modèle inédit de la PS4 pour célébrer les 20 ans de la PlayStation.

Pour cette collection anniversaire, Sony n’a pas fait les choses à moitié. Par conséquent, chaque détail est minutieusement conçu pour raviver les souvenirs d’antan des joueurs. Même l’emballage de ces consoles rappelle les années 90. Cela évoque l’époque où elles trônaient dans les rayons des magasins comme Toys “R” Us.

Deux packs au choix pour cette édition spéciale

Ainsi, Sony propose deux packs pour cette commémoration du 30ème anniversaire. Le premier se dédie à la PS5. Il inclut la console sans lecteur de disque et une manette DualSense standard. Vous pouvez retrouver des accessoires rétro tels qu’un boîtier de câble classique et des attaches en forme du logo PlayStation. Il y a aussi quelques goodies comme un autocollant, une affiche et même un trombone à l’effigie de la marque.

1994 ↔️ 2024



Get another look at the PlayStation 30th Anniversary Collection, launching November 21. Embrace nostalgia at PS Blog: https://t.co/4FnfQRRtHQ pic.twitter.com/st6irWUP63 — PlayStation (@PlayStation) September 19, 2024

Le second, la PS5 Pro 30ème anniversaire, est plus au complet. Il contient tout ce que le pack PS5 à offrir, mais avec en plus une manette DualSense Edge. Le set inclut aussi une coque rétro pour le lecteur de disque optionnel et un support de charge. En bonus, le PlayStation Portal, la console hybride de Sony, bénéficie aussi d’un relooking avec le coloris gris de 1994.

Par contre, pour ceux qui ne veulent pas acheter la console PS5 ou PS5 Pro 30ème anniversaire entier, Sony propose des manettes redessinées en vente séparée.

Quand sortiront ces consoles inédites ?

Les précommandes pour ces PS5 et PS5 Pro 30ème anniversaire s’ouvrent dès le 26 septembre. Par ailleurs, elles seront disponibles directement chez Sony ainsi que chez certains revendeurs partenaires. Le lancement officiel des articles est prévu pour le 21 novembre. Juste quelques semaines seulement après la sortie de la PS5 Pro !

Timeless ‘90s style returns ✨



Unveiling the PlayStation 30th Anniversary Collection, launching November 21: https://t.co/4FnfQRQVSi pic.twitter.com/fiN9pagI99 — PlayStation (@PlayStation) September 19, 2024

Que pensez-vous de ce clin d’œil de Sony à la PS1 avec cette PS5 Pro édition anniversaire ? Dites-nous si cette édition spéciale PS5 trouvera sa place sous votre sapin ou celui d’un être cher cette année ? Partagez vos souvenirs et vos avis en commentaire !

