La PS5 Pro est là ! IA, GPU… tout savoir sur la console la plus puissante !

Après toutes ces rumeurs, c’est officiel : la PS5 Pro est là ! Et à ce qu’il paraît, c’est la console la plus puissante que Sony ait jamais créée. Pas étonnant puisque la firme japonaise semble avoir tout mis en œuvre pour. GPU boosté, ray tracing avancé et mise à l’échelle dopée d’IA… Tout y est.

Les rumeurs disaient-elles vrai sur la PS5 Pro ?

Nombreux avaient prédit que la présentation officielle de la PS5 Pro aurait lieu vers la quinzaine de ce mois. Mais Sony en a décidé autrement. L’entreprise a mis fin aux suspens comme aux rumeurs en dévoilant sa nouvelle console le 10 septembre à 17h. Par contre, la PS5 Pro arbore bien un design similaire à la PS5 slim, avec trois bandes sur la façade.

Sony propose la console sans lecteur disque, exactement comme l’avaient laissé entendre les rumeurs. Mais vous pouvez acheter un modèle Blu-ray 4K, vendu séparément, si besoin. À la place, elle est dotée d’un SSD de 2 To plus grand ainsi que de 2 ports USB-C. Scott Stein de CNET, qui a eu l’occasion de la tester en avant première, l’a bien confirmé. Elle est également équipée d’un autre emplacement SSD pour l’extension.

La PS5 Pro est compatible avec la connectivité Wi-Fi 7, le VRR et les résolutions 8K. De même pour le casque PlayStation VR2, la console portable PlayStation Portal et les contrôleurs (DualSense). L’interface utilisateur et les services réseau restent aussi similaires à ceux de la PS5 actuelle.

Sony : un bond en avant technologique avec la PS5 Pro

Mark Cerny, le cerveau derrière la PS5, a annoncé une PS5 Pro aux capacités hors du commun. Par rapport à son prédécesseur, le GPU de cette console est boosté : 67 % d’unités de calcul en plus. Sa mémoire, quant à elle, est 28 % plus rapide. Des améliorations qui ont laissé place à un rendu des jeux 45 % plus rapide, tout en augmentant la fréquence d’images. Et ce, sans sacrifier la qualité visuelle.

La PS5 Pro introduit également la nouvelle fonctionnalité PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de Sony, alimentée par l’IA. Cette mise à l’échelle, comparable au DLSS de Nvidia, améliore la qualité et les fréquences d’images des jeux PlayStation. La technologie PSSR est la relève des systèmes d’anticrénelage temporel ou de suréchantillonnage actuellement utilisés dans les jeux.

Le ray tracing de la PS5 Pro, qui simule les effets de lumière de manière hyper-réaliste, est aussi dopé d’IA. Sony promet ainsi des rayons lancés à des vitesses deux à trois fois supérieures à celles de la PS5 actuelle.

Pour une expérience de jeux plus immersive

Sony offre éventuellement une fonctionnalité appelée « Game Boost » pour la PS5 Pro. Selon Hideaki Nishino, cette option stabilise et améliore les performances des jeux PS4 et PS5 compatibles. Accessible pour plus de 8 500 jeux PS4 rétrocompatibles, Game Boost promet d’optimiser la résolution et les graphismes de certains jeux PS4.

Lors de la présentation, Cerny a évoqué quelques jeux dont The Last of Us Part II, Spider-Man 2 et Ratchet & Clank: Rift Apart. Sur PS5 Pro, ces derniers offrent des graphismes détaillés avec 60 images par seconde. Et ce, contre 30 images par seconde dans le mode fidélité de la PS5.

Certains jeux devront, toutefois, être mis à jour pour profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités de la PS5 Pro. Sony a annoncé des MAJ gratuites pour environ 50 titres avant le lancement de la console le 7 novembre. Selon CNET, ces jeux seront désignés « PS5 Pro Enhanced ». Parmi les premiers titres à bénéficier de ces MAJ figurent : Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls et Gran Turismo 7.

Après le MAJ, ces jeux fonctionneront donc en 4K avec 60 images par seconde. CNET a même constaté que Gran Turismo 7 fonctionne avec une résolution 8K et un mode ray tracing en 4K.

PS5 Pro sera disponible à 699,99 $ chez les détaillant à partir du 7 Novembre. Mais n’hésitez pas à passer une précommande à partir du 26 septembre si vous souhaitez éviter la rupture de stocks.

