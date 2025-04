MidJourney lance enfin la V7, un an après la V6 ! Retour en force face à ChatGPT ?

Quelques jours après le lancement d’un générateur d’images sur ChatGPT par OpenAI, MidJourney fait son retour pour rappeler qui est le patron. La startup de David Holz lance la V7 de son IA, plus d’un an après la V6. Au menu ? Personnalisation, qualité nettement accrue, et un tout nouvel outil Draft Mode pour itérer rapidement. On fait le point !

Avec une première version lancée en février 2022, MidJourney est l’un des pionniers des IA génératives d’images.

Au fil du temps, cet outil s’est amélioré avec de nouvelles versions apportant toujours plus de réalisme, de fidélité aux prompts et de sophistication.

Toutefois, depuis la V6.1 en juillet 2024, aucune nouvelle mise à jour n’a été déployée. Et entre temps, de nouveaux concurrents sont apparus en offrant parfois de meilleures performances.

On peut citer Ideogram, FLUX.1, Adobe Firefly, Recraft, ou plus récemment Reve. Début avril 2025, même ChatGPT s’est doté d’un meilleur générateur d’images et a lancé la mode des photos transformées en dessins Ghibli !

Il faut croire que c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ce 4 avril 2025, MidJourney fait son grand retour avec une V7 qui risque de faire beaucoup de bruit.

We're now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It's our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7 — Midjourney (@midjourney)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025

Encore en phase Alpha, ce nouveau modèle est capable de créer des photos époustouflantes de réalisme. Sur X et Reddit, les internautes sont choqués.

Beaucoup soulignent que les images ne présentent plus cet « éclat » caractéristique qui permettait jusqu’à présent de reconnaître les images générées par IA.

Par conséquent, il devient parfois extrêmement difficile de faire la différence entre une vraie photo et une image produite par MidJourney.

Ceci risque de provoquer une nouvelle vague de DeepFakes, mais déverrouille aussi des possibilités inouïes en termes de créativité…

Un générateur d’images totalement personnalisé

Petite particularité : pour utiliser cette V7, vous devez impérativement personnaliser le modèle au préalable.

Le processus consiste à choisir vos images préférées parmi environ 200 paires. Ainsi, l’IA pourra cerner vos préférences et s’y adapter.

Cela signifie que chaque utilisateur obtiendra des résultats différents pour un même prompt, taillés sur mesure pour correspondre à ses goûts personnels.

Si vous êtes fan de photographie ou de portraits, il est peu probable que les images générées pour vous ressemblent à celles d’un amateur de manga et de jeux vidéo.

La V7 est le premier modèle de MidJourney à imposer cette personnalisation par défaut, mais il pourrait s’agir de son principal atout.

Le Draft Mode : un mode brouillon 10 fois plus rapide !

For more information see our blogpost here: https://t.co/MT5Tb0OPdS — Midjourney (@midjourney)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025

Un nouvel outil dénommé Draft Mode accompagne aussi cette nouvelle version. Il permet de générer les images 10 fois plus vite et à un coût divisé par deux par rapport au mode standard.

Les images Draft sont de plus faible qualité, mais peuvent être améliorées et générées à nouveau en un seul clic.

Vous pouvez même le contrôler avec la voix, afin de laisser libre cours à votre créativité en créant toutes les images qui vous passent par la tête !

Une architecture entièrement différente selon le CEO

Sur X, le CEO de MidJourney, David Holz, affirme que cette nouvelle version a « une architecture totalement différente ».

Selon lui, « la V7 est beaucoup plus intelligente avec les prompts textuels ». De plus, « les prompts d’image sont fantastiques, la qualité d’images est beaucoup plus élevée avec de belles textures, et les corps, mains et objets en tout genre ont une meilleure cohérence sur tous les détails ».

Le chef d’entreprise précise aussi que plusieurs fonctionnalités de base ne sont pas encore disponibles pour la V7. C’est le cas de l’upscaling, et de la retexturation. Elles seront déployées très prochainement, d’ici deux mois environ.

En outre, Holz souligne qu’il s’agit « d’un modèle entièrement nouveau avec des forces uniques et probablement quelques faiblesses ».

Toutefois, comme pour toute version Alpha, l’équipe souhaite « apprendre de vous sur quoi elle est bonne et mauvaise ». Il demande aux utilisateurs de « garder en tête qu’il peut y avoir besoin de différents styles de prompting » et les invite à « jouer un peu ».

Florilège d’images partagées sur les réseaux

Afin de vous faire une idée de la qualité d’images offertes par MidJourney V7, je vous propose une sélection d’images partagées sur X et Reddit, ainsi que des comparaisons avec les outils concurrents.

Midjourney V7 just came out and holy shit pic.twitter.com/BtngWITGhG — vittorio (@IterIntellectus)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025

Certains internautes ont d’ores et déjà commencé à combiner MidJourney V7 avec des générateurs de vidéo comme Runway Gen-4, et force est d’admettre que le résultat est prometteur !

So much potential with this combination. I really think it would be possible to make a cosy animation people would watch. Midjourney V7

Runway Gen-4

Suno AI pic.twitter.com/JV3LhFiTAE — TomLikesRobots🤖 (@TomLikesRobots)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025

It's over. Midjourney v7 just dropped and holy shit. There is no way to tell anymore… Here are 10 insane examples: pic.twitter.com/9v3TEACkxR — Angry Tom (@AngryTomtweets)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025

Comment utiliser MidJourney V7 ?

Si vous n’êtes pas encore utilisateur de MidJourney, vous devez vous inscrire via la version web ou sur Discord.

Comme évoqué précédemment, pour utiliser la V7, vous devez l’activer au préalable. Il vous faudra choisir vos images préférées parmi environ 200 paires. Ce processus vous prendra environ 5 minutes.

Après avoir complété cette première étape, vous pourrez activer ou désactiver la V7 sur le site web de MidJourney via le menu déroulant. Un label « version » permet de choisir entre les différents modèles en un clic.

Si vous l’utilisez via Discord, il suffira de changer le choix de modèle au moment de soumettre votre prompt au chatbot. À la fin du prompt, rajoutez la commande « –v 7 » !

Pour rappel, MidJourney a également créé une équipe hardware pour créer des appareils dont on ignore encore la nature. La firme développe également des IA pour générer des vidéos et des objets 3D !

Alors, que pensez-vous de cette V7 ? Voyez-vous une réelle amélioration par rapport à la V6 ? L’avez-vous testée ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.