ChatGPT gagne un million d’utilisateurs : l’IA démocratisée par les images Ghibli ?

ChatGPT vient de franchir la barre d’un million de nouveaux utilisateurs en une heure. Un chiffre, que le PDG a qualifié de « demande biblique » pour la génération d’images. Et pour cause ? C’est sa nouvelle capacité à générer des images, notamment dans le style du Studio Ghibli.

Ce lundi 31 mars, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a publié sur X que ChatGPT a enregistré un million de nouveaux utilisateurs en une heure. En cause, l’intégration de la génération d’images, une fonctionnalité qui propulse l’IA vers le sommet. Parmi les styles les plus populaires, l’univers du Studio Ghibli a conquis les réseaux sociaux, attirant autant d’enthousiasme que de critiques.

Un million de nouveaux utilisateurs en une heure sur ChatGPT ? Je trouve cela incroyable ! Mais, derrière cette soudaine popularité, nous savons tous que la tendance de ce moment y est impliquée ? Et ce sont les fameuses images Ghibli.

En quelques jours, les réseaux sociaux se sont ainsi remplis de paysages colorés, de personnages aux yeux pétillants et de scènes qui ressemblent à celles dans Mon voisin Totoro.

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i'd ever seen, and we added one million users in five days.



we added one million users in the last hour.