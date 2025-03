OpenAI met fin aux images gratuites sur ChatGPT : c’est la faute des fans de Ghibli

Vous l’avez sûrement remarqué ? Tous ces visages d’animés partout sur les réseaux. En moins de 24 heures, les fans d’animation et de pop culture ont transformé le générateur d’images de ChatGPT en une véritable machine à produire ces œuvres façon Studio Ghibli. Ainsi, OpenAI a brusquement mis fin à l’accès gratuit à cette fonctionnalité.

Le créateur de ChatGPT n’aura pas attendu longtemps avant de faire marche arrière. À peine la nouvelle version du générateur d’images d’OpenAI déployée, les internautes se sont emparés de l’outil pour inonder les réseaux sociaux d’illustrations inspirées du Studio Ghibli. Face à cette explosion de créations, l’entreprise a soudainement coupé l’accès à la fonctionnalité pour les utilisateurs gratuits. Mais pourquoi une simple tendance virale a-t-elle poussé OpenAI à faire marche arrière ?

Était-ce trop beau pour durer ? OpenAI a lancé la version améliorée de son générateur d’images sur ChatGPT… avant de la désactiver aussi vite pour les utilisateurs gratuits. Apparemment, une vague d’illustrations en mode Studio Ghibli a déferlé sur les réseaux sociaux.

Dès que ChatGPT a proposé son nouveau générateur d’images basé sur GPT-4o, les utilisateurs ont donc vite testé la bête. En peu de temps, des milliers d’illustrations inondaient déjà X et Reddit. Des photos de famille façon Mon Voisin Totoro, des mèmes détournés à la sauce Ghibli, des versions alternatives de Star Wars et de la série Friends… Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont aussi eu droit à leur version animée !

Même Sam Altman, le patron d’OpenAI, a vite changé sa photo de profil pour une image de lui-même en style Ghibli. Je trouve que c’est une preuve que cette tendance n’a pas laissé l’entreprise indifférente.

>be me

>grind for a decade trying to help make superintelligence to cure cancer or whatever

>mostly no one cares for first 7.5 years, then for 2.5 years everyone hates you for everything

>wake up one day to hundreds of messages: "look i made you into a twink ghibli style haha"