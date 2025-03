Générateur d’images ChatGPT : comment transformer vos photos en Ghibli ?

Il n’a fallu que 24 heures pour que le nouvel outil d’OpenAI envahisse les réseaux sociaux. Ses photos façon Studio Ghibli sont partout sur X, Instagram, TikTok, Threads et Bluesky.

Au fait, mardi, le 25 mars, OpenAI a intégré à ChatGPT-4o une nouvelle IA générateur d’images. Et j’avoue que nous pouvons oublier DALL-E car celle-ci est meilleure. En plus, elle propose différentes fonctionnalités que je trouve plutôt géniales.

Parmi ces dernières figure la possibilité de transformer une photo en Ghibli. Ces genres d’images qui déferlent actuellement sur les réseaux sociaux. Elon Musk est en héros Ghibli. Donald Trump en esprit de la forêt.

Le PDG d’OpenAI Sam Altman, lui-même, s’est prêté au jeu en affichant une version Ghibli de lui en photo de profil sur X. Alors, si vous aussi vous avez envie de transformer vos images, je vous montre comment faire.

Transformez vos photos avec ChatGPT

Le processus est simple et rapide. Commencez par choisir une photo. Qu’il s’agisse d’un selfie, d’un animal de compagnie ou d’un paysage, tant que l’image est bien nette, ça passe.

Ensuite, il faut l’uploader dans ChatGPT. Puis, rédigez le prompt. C’est l’étape cruciale alors indiquez clairement le style souhaité et les éléments à adopter.

Vous pouvez par exemple opter pour : “Transforme cette photo en style Studio Ghibli, avec des couleurs pastel, des paysages doux et une ambiance poétique.”

Après, il ne vous reste plus qu’à envoyer la requête et à télécharger l’image généré par GPT-4o.

Cela dit, au cas où le rendu ne vous convient pas, n’hésitez pas à demander au chatbot de recréer l’image. Et conseil : précisez les détails que vous souhaitez changer ou modifier dans le nouveau prompt.

Par exemple : “Recrée cette image comme une scène de Mon Voisin Totoro, avec des détails luxuriants et une lumière tendre”, “Ajoute plus de couleurs” ou encore “Rends l’ambiance plus sombre”.

Il est aussi important de savoir que ChatGPT prend en charge d’autres styles. Pixar, Simpson, Cyberpunk, Dragon Ball, One Piece, Tim Burton, Akira, Berserk, etc.

Le principe est le même, plus votre demande est détaillée, plus l’IA parvient à coller à vos attentes.

Notez toutefois que cette option de transformation est réservée aux abonnés payants.

Qu’en est-il du droit d’auteur ?

En effet, derrière l’amusement à transformer ses photos en Ghibli avec ChatGPT, il y a une vraie question : est-ce légal ?

Techniquement, le style “Ghibli” en tant que tel n’est pas protégé par le droit d’auteur. Et imiter une esthétique graphique n’a rien d’illégal.

Cependant, si OpenAI a utilisé des images directement tirées des films du studio pour entraîner son IA sans autorisation, là, on entre dans une zone grise juridique.

D’ailleurs, le débat n’est pas nouveau. La firme a déjà été poursuivie par des médias comme le New York Times, qui l’accusent d’avoir utilisé leurs contenus sans permission pour entraîner ses modèles. D’autres entreprises d’IA comme Midjourney ou Meta sont également dans le viseur des ayants droit.

OpenAI affirme, en tout cas, ne pas copier un style en particulier. Apparemment, son IA s’inspire plutôt de tendances artistiques plus générales.

Cela dit, des figures emblématiques comme Hayao Miyazaki, toujours actif, ont donné au Studio Ghibli une identité visuelle unique. Alors, jusqu’où peut-on parler d’inspiration sans franchir la ligne de la reproduction ?

Quoi qu’il en soit, en France, le droit d’auteur protège toute œuvre originale. Qu’il s’agisse d’un film, d’un dessin ou même d’un style graphique distinctif.

Un artiste ou un studio peut donc revendiquer la paternité de son travail et en interdire la reproduction ou l’adaptation sans autorisation. Tâchons de nous en souvenir !

Alors, qu’est-ce que vous en pensez ? Si l’on laisse de côté le problème de droit d’auteur, sur quel style auriez-vous opté ?

Dites-nous tout dans le commentaire !

