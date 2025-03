ChatGPT : comment tester le nouveau générateur d’images ultra-réaliste ?

Depuis son lancement, ChatGPT n’a cessé d’évoluer. D’ailleurs, au cas où vous n’êtes pas à jour sur les dernières nouvelles, ce chatbot propose désormais la génération d’images. Et non, ce n’est pas à travers DALL-E. OpenAI a un nouveau modèle et il est directement intégré à ChatGPT.

Cette nouvelle IA générateur d’images, baptisée 4o Image Generation, produit des visuels plus nets, plus réalistes. D’ailleurs, contrairement aux modèles concurrents, il paraît que celui-ci est capable d’intégrer du texte sans fautes dans les clishés.

Et devinez quoi, tout le monde peut l’utiliser. Que vous soyez abonnés à ChatGPT Plus, Team, Pro ou même un utilisateur gratuit, 4o Image Generation est à votre disposition.

Bon, les comptes Entreprise et Éducation devront patienter jusqu’à la semaine prochaine pour en bénéficier. Mais en attendant, ils peuvent tester la version gratuite.

Pour tester cette nouvelle fonctionnalité, vous avez deux options. Soit vous demandez directement à ChatGPT de créer l’image de votre choix.

Pour ce faire, utilisez des requêtes du type : « Crée-moi une image de… », « Dessine-moi un mouton » ou encore « Génère une photographie réaliste de… ».

Soit vous passez par le menu dédié. Cliquez sur les trois petits points à droite de la barre de texte. Sélectionnez « Créer une image » et décrivez l’image que vous souhaitez générer.

Notez juste que plus la description est détaillée, plus le résultat sera fidèle à vos attentes. Et aussi, le déploiement étant progressif, il est possible que certains utilisateurs n’ont pas directement accès à 4o Image Generation.

Et ce, même s’il est dorénavant le générateur d’images par défaut de ChatGPT. Les utilisateurs concernés devront donc patienter.

Autre chose. Le chatbot peut créer des visages, mais bien entendu, il y a quelques restrictions. Pas d’images violentes ou choquantes. Pas de représentations explicites de célébrités en photoréalisme.

Alors, si vous comptez lui demander l’image réaliste d’un acteur connu, il refusera. En revanche,si vous voulez transformer des personnalités publiques en personnages de style Pixar ou en dessins animés, là, vous serez servi.

4o Image Generation, DALL-E, quelle différence ?

Et ben, 4o Image Generation n’est pas uniquement dédié à la création d’images. Avec ce nouveau modèle, vous avez la possibilité progressivement de modifier une photo.

En gros, si vous avez déjà l’image parfaite qu’il vous faut mais qu’il y a bémol : l’arrière-plan n’est pas assez dynamique. ChatGPT peut arranger cela pour vous.

Vous pouvez également lui demander d’imiter des styles artistiques, de s’inspirer d’images que vous lui fournissez, de transformer une illustration en un autre style ou même de fusionner plusieurs photos pour en créer une nouvelle.

C’est vraiment comme si vous demandiez à un illustrateur de recommencer son dessin jusqu’à obtenir le résultat parfait. Toutefois, souvenez-vous, vous n’avez droit qu’à 15 demandes de modifications.

Dépassez cette limite et vous devez utiliser des outils de retouche comme Photoshop pour affiner votre image jusqu’à avoir le rendu parfait.

Pour finir, ce nouveau modèle peut traiter jusqu’à 20 requêtes dans un seul prompt. À titre de comparaison, DALL-E avait du mal à suivre au-delà de trois ou quatre instructions. Il faut donc croire que 4o Image Generation est bien meilleure que lui.

D’ailleurs, personnellement, j’avoue que cette IA m’impressionne, d’autant plus qu’elle propose des fonctionnalités hyper pratiques.

Et vous, qu’est-ce que vous pensez de ce nouveau générateur d’image ? Serez-vous prêt à laisser MidJourney pour lui ?

N’hésitez pas à tester et à partager votre réponse dans le commentaire !

