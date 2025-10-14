Google Gemini 3.0 dispo très bientôt ? Ce leak dévoile la prochaine IA

Google serait sur le point de lever le voile sur Gemini 3.0. Mieux encore, une date circule déjà, le 22 octobre 2025. On pourrait bien découvrir cette IA un peu plus tôt qu’on ne le pensait.

Le rythme chez Google ne ralentit jamais. Alors que Gemini 2.5 vient tout juste de s’imposer dans l’écosystème, une fuite crédible laisse penser que la version Gemini 3.0 de Google serait prête à faire son entrée. Et pas dans plusieurs mois, mais dans quelques jours à peine. Un document interne, apparu sur les réseaux sociaux, mentionne même une date : le mercredi 22 octobre 2025.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une fuite qui fait déjà beaucoup parler

L’origine de la rumeur remonte à un post publié par @chatgpt21 sur X. Il y partage une capture d’écran d’un tableau interne semblant provenir de Google.

Sur la ligne concernée, une mention attire tous les regards, « Gemini 3.0 launch – October 22. » Cette information laisse entendre que l’équipe marketing prépare déjà le terrain pour un lancement mondial. L’information a rapidement circulé sur les réseaux. Ce qui nourrit forcément l’excitation des observateurs et des développeurs.

Pourquoi ? Parce que ce dernier a partagé ce qui ressemble à un calendrier de projet interne à Google. L’information a rapidement fait le tour des réseaux. En plus, une note en bas du document évoque une coordination entre les équipes marketing et produits. Une préparation typique d’un lancement mondial.

Google Gemini 3.0 arrive-t-il vraiment ou pas ?

Pour l’instant, il n’y a rien d’officiel. Pourtant, si les fuites autour de Google ne sont pas rares, celle-ci sur le Gemini 3.0 semble plus sérieuse que d’habitude. L’expert Mishaal Rahman, figure bien connue de l’univers Android, estime que le document paraît « authentique et cohérent avec les précédents cycles de lancement. »



Une déclaration qui crédibilise l’information, d’autant plus que Google garde un silence total sur le sujet. Ce mutisme ne fait qu’attiser la curiosité. Quand Google ne dément pas, c’est souvent bon signe.

Pendant ce temps, la firme de Mountain View continue d’étendre le modèle Gemini à ses produits. On le retrouve déjà dans Google Search, Docs, Sheets, Android, ou encore Google TV. L’idée est d’habituer les utilisateurs à interagir avec Gemini, avant l’arrivée du grand successeur.

Bien sûr, pour l’instant, il ne s’agit que de rumeurs. Ces informations sont donc à prendre avec prudence. Il faudra attendre l’annonce officielle de Google pour en avoir le cœur net sur Gemini 3.0. Quoi qu’il en soit, si elles se confirment, l’IA pourrait débarquer très prochainement.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.