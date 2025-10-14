Abonné Bouygues ? Faites ultra attention à ces arnaques par SMS

Un SMS qui semble venir de votre banque, un ton alarmant, un lien à cliquer… et votre compte peut s’évaporer. Bouygues Telecom tire la sonnette d’alarme : une vague d’arnaques par SMS cible actuellement ses abonnés.

Après la fuite massive de données chez Bouygues Telecom cet été, les arnaques par SMS repartent de plus belle. L’opérateur confirme que des cybercriminels s’en prennent désormais directement à ses clients. Voici comment.

Quand la peur prend le dessus, la vigilance s’évapore

Les victimes reçoivent un message annonçant une « opération suspecte » sur leur compte. Un classique, quoique terriblement efficace. Le ton est urgent, la panique s’installe, et beaucoup cliquent sans réfléchir. Et notez que les fraudeurs ne se présentent pas comme Bouygues. Ils parlent au nom de votre banque.

Une fois le lien cliqué, tout s’accélère. Une page imite parfaitement celle d’un établissement bancaire. Les victimes y entrent leurs coordonnées personnelles et bancaires, persuadées de sécuriser leur argent. En réalité, elles viennent de le livrer sur un plateau. Les escrocs récupèrent ensuite ces données pour vider les comptes ou effectuer des achats frauduleux.

Selon Bouygues, ces SMS frauduleux exploitent directement les données volées cet été. Lors du piratage, les informations de 6,4 millions de clients ont été dérobées : numéros, adresses, IBAN… De quoi lancer une campagne d’arnaques à grande échelle. En utilisant ces données, les pirates savent exactement qui cibler et comment rendre leurs messages crédibles.

Pour les abonnés, la prudence reste la seule arme efficace. Aucun SMS n’exige un clic immédiat. En cas de doute, mieux vaut appeler sa banque via le numéro officiel, trouvé sur son site. Et surtout, ne jamais communiquer de codes, d’identifiants ou de données sensibles. Les vrais conseillers ne les demandent jamais par SMS.

