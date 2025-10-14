Voici le 1er smartphone à refroidissement liquide : jamais de surchauffe

La performance, ça chauffe. Entre les jeux 3D, le multitâche et les applis gourmandes, nos téléphones transpirent à grosses gouttes. Alors, RedMagic, déjà connue pour ses smartphones orientés gaming, a tenu à changer la donne.

Lors de sa conférence RedMagic Tech, la marque a dévoilé le premier système produit en série capable de refroidir un smartphone comme un PC. Ce bijou de technologie fait circuler un liquide fluoré entre -40°C et 70°C à travers des micro-canaux internes. Ce, grâce à une micropompe piézoélectrique. En d’autres termes, un mini moteur fait circuler le liquide pour dissiper la chaleur directement au cœur du téléphone.

Les habituels systèmes à chambre à vapeur, eux, fonctionnent de façon passive. Le liquide s’évapore, puis se condense à nouveau. RedMagic, elle, va beaucoup plus loin en pompant activement le fluide pour refroidir les composants critiques, exactement comme le ferait un ordinateur de bureau. C’est la première fois qu’un smartphone embarque une technologie de ce niveau.

La fin des smartphones brûlants

Cette prouesse technique, les gamers mobiles en rêvent depuis la nuit des temps. Car grâce à ce refroidissement liquide, plus besoin de poser le smartphone sur un ventilateur ou de le laisser refroidir avant de relancer une partie.

Et en gardant des températures basses, le processeur peut tourner à plein régime plus longtemps sans ralentir. Les applications d’intelligence artificielle, les jeux en 120 Hz ou encore les tâches lourdes en multitâche gagnent en stabilité.

Ce système prolonge aussi la durée de vie de la batterie. Moins de chaleur, c’est moins d’usure des composants internes. Et ça, tous les utilisateurs y gagnent, qu’ils soient gamers ou simplement accros à TikTok et Netflix. RedMagic a d’ailleurs précisé que son prochain modèle, le RedMagic 11 Pro, sera le premier à embarquer cette technologie combinée à un refroidissement par air.

Les autres fabricants observent déjà le mouvement. On peut s’attendre à voir cette idée se répandre, surtout du côté des marques chinoises, toujours prêtes à expérimenter. Et quand les puces mobiles seront encore plus puissantes, ce type de refroidissement deviendra presque indispensable pour éviter la surchauffe.

Alors, bientôt, dire « mon téléphone chauffe » pourrait bien devenir une phrase d’un autre temps.

