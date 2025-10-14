Abonnés Orange et Sosh : ils attendent l’iPhone 17 depuis un mois

Les précommandes de l’iPhone 17 chez Orange et Sosh se transforment en parcours du combattant. Depuis le lancement mondial, de nombreux abonnés n’ont toujours pas reçu leur smartphone tant attendu.

Le lancement de l’iPhone 17 promettait excitation et nouveauté, mais pas pour de nombreux abonnés Orange et Sosh. L’enthousiasme s’est transformé en véritable test de patience. Parce qu’après avoir précommandé leur appareil il y a plus d’un mois, certains clients attendent encore. Et ils sont nombreux à être furieux, ce que je comprends parfaitement.

iPhone 17 : les abonnés Orange et Sosh n’en peuvent plus !

Chez les opérateurs, la situation reste critique. Orange indique des livraisons pas avant le 3 novembre. Le 17 novembre même pour la version Pro argent.

Tous les iPhone 17 pro sont en rupture de stock putin ça rend fou — malide (@elmalide) September 26, 2025

Sur les forums et réseaux sociaux, les abonnés expriment leur exaspération. Hatman34 raconte qu’il a « commandé un iPhone 17 blanc 256 Go le 20 septembre, prévu le 6 octobre. Le 10 octobre, il est toujours en cours de précommande. »

Sur le forum officiel, plus de 80 pages témoignent de l’incompréhension totale des clients face au suivi inexistant. Certains clients dénoncent même des annulations soudaines de commandes après des semaines d’attente.

Oui, c’est vrai qu’Orange explique que les précommandes servent à « garantir d’avoir le téléphone dès que le stock est disponible ». Mais le souci, c’est que le suivi reste quasi inexistant et que le système de commande n’est pas adapté aux produits indisponibles.

En plus, le service client est saturé. Il vérifie chaque commande et les documents pour la souscription du forfait. Ce qui rallonge les délais.

Le problème est partout

Apple rencontre une demande exceptionnelle pour son iPhone 17, puisque le problème ne se limite pas à Orange et Sosh. Selon les informations officielles, la gamme est en rupture de stock à l’échelle nationale.

Sur l’Apple Store, l’iPhone 17 Pro sera livré seulement à partir du 28 octobre. Fnac Darty, de son côté, indique des réapprovisionnements entre le 15 et le 29 octobre selon les modèles.

The iPhone 17 Pro Max in Cosmic Orange seems to have the highest demand this year!



Delivery dates already slipping to October & not available in local Apple Store. pic.twitter.com/7HT1ffukHq — Brandon Butch (@BrandonButch) September 12, 2025

Amazon ne propose plus les modèles à la commande. Boulanger ne peut même plus avancer de date de livraison précise pour ses clients.

SFR affiche également de longues attentes et ne vend plus certaines configurations. Bouygues Telecom prévoit un 7 novembre pour certains coloris. Free Mobile indique aussi un faible stock pour le modèle bleu et des disponibilités seulement pour les versions orange et argent.

