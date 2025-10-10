iPhone 17 Pro orange : attention ! Il devient rose au fil du temps

Après le scratchgate, le pinkgate ? Le coloris Orange cosmique de l’iPhone 17 Pro ne passe pas inaperçu… mais pas forcément pour les bonnes raisons. Plusieurs utilisateurs affirment que leur précieux smartphone change de teinte avec le temps. Elle vire au rose sous certaines conditions.

Le nouveau iPhone 17 Pro devait briller par son design audacieux et sa finition haut de gamme. Pourtant, quelques semaines après sa sortie, la toile s’enflamme autour d’un curieux phénomène. Les fans parlent d’une décoloration progressive du modèle Orange cosmique. Photos, témoignages et analyses techniques s’accumulent, laissant planer le doute sur un possible défaut de fabrication.

Orange, Rose… L’iPhone 17 Pro joue-t-il les caméléons ?

Quelques semaines seulement après son lancement, des utilisateurs du tout nouveau iPhone 17 Pro se plaignent que leur modèle Orange cosmique change de teinte. Sur Reddit et X, des photos montrent un appareil devenant rose pâle au fil des jours.

L’image d’un utilisateur, en particulier, a même affirmé que son iPhone flambant neuf aurait rosé après quelques heures d’utilisation seulement. Et depuis, les publications se multiplient. Certaines sont, bien évidemment, des photomontages douteux, mais d’autres paraissent bien réelles. Le phénomène a même été baptisé par la communauté en « pinkgate ».

D’après plusieurs observateurs, ce souci pourrait venir du traitement électrolytique qu’Apple utilise pour colorer le châssis en aluminium. Ce procédé, censé garantir des teintes profondes et durables, peut réagir à la chaleur, à la lumière ou à certains produits chimiques présents dans les coques de l’iPhone 17 Pro ou dans la sueur. Cela provoque ensuite une légère altération du pigment, donnant cette teinte rosée inattendue.

Pour l’instant, Apple garde le silence. Aucun communiqué officiel n’a confirmé (ni démenti) l’existence d’un vrai problème. Il est difficile donc de savoir si l’on a affaire à un bug esthétique isolé ou à un simple coup de buzz viral.

Sur les réseaux, les réactions sont partagées. Certains se moquent gentiment, heureux de posséder une édition limitée sans le vouloir. D’autres, plus inquiets, redoutent une décoloration durable ou une perte de valeur de leur iPhone 17 Pro flambant neuf.

Et pendant que la polémique enfle, le scratchgate continue lui aussi de faire parler. L’iPhone 17 Pro, surtout dans sa version Orange, se raye facilement autour du module photo. Apple avait déjà dû reconnaître le problème.

Alors, après les rayures, ce sont les changements de couleur, et quoi ensuite ? C’est sûr que cette année encore, l’iPhone fait le buzz, qu’on le veuille ou non.

